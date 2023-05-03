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В каких регионах России запрещен запуск беспилотников - РИА Новости, 04.05.2023
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23:55 03.05.2023 (обновлено: 00:01 04.05.2023)
https://ria.ru/20230503/bespilotnik-1869525984.html
В каких регионах России запрещен запуск беспилотников
В каких регионах России запрещен запуск беспилотников - РИА Новости, 04.05.2023
В каких регионах России запрещен запуск беспилотников
Сергей Собянин запретил запуск беспилотников над Москвой после неудавшейся атаки Украины на кремлевскую резиденцию Владимира Путина. Исключение сделают только... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-03T23:55
2023-05-04T00:01
инфографика
россия
регионы
беспилотники
запреты
безопасность
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Сергей Собянин запретил запуск беспилотников над Москвой после неудавшейся атаки Украины на кремлевскую резиденцию Владимира Путина. Исключение сделают только для аппаратов, используемых с разрешения властей. Ранее аналогичное ограничение ввели главы других российских регионов. Смотрите в инфографике Ria.ru, где в настоящее время нельзя применять дроны.
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россия, регионы, беспилотники, запреты, безопасность, инфографика
Инфографика, Россия, Регионы, Беспилотники, Запреты, Безопасность
Инфографика

В каких регионах России запрещен запуск беспилотников

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Сергей Собянин запретил запуск беспилотников над Москвой после неудавшейся атаки Украины на кремлевскую резиденцию Владимира Путина. Исключение сделают только для аппаратов, используемых с разрешения властей. Ранее аналогичное ограничение ввели главы других российских регионов. Смотрите в инфографике Ria.ru, где в настоящее время нельзя применять дроны.
В каких регионах России запрещен запуск беспилотниковВ каких регионах России запрещен запуск беспилотников
 
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