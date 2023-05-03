https://ria.ru/20230503/bespilotnik-1869525984.html

В каких регионах России запрещен запуск беспилотников

В каких регионах России запрещен запуск беспилотников - РИА Новости, 04.05.2023

В каких регионах России запрещен запуск беспилотников

Сергей Собянин запретил запуск беспилотников над Москвой после неудавшейся атаки Украины на кремлевскую резиденцию Владимира Путина. Исключение сделают только... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-03T23:55

2023-05-03T23:55

2023-05-04T00:01

инфографика

россия

регионы

беспилотники

запреты

безопасность

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Сергей Собянин запретил запуск беспилотников над Москвой после неудавшейся атаки Украины на кремлевскую резиденцию Владимира Путина. Исключение сделают только для аппаратов, используемых с разрешения властей. Ранее аналогичное ограничение ввели главы других российских регионов. Смотрите в инфографике Ria.ru, где в настоящее время нельзя применять дроны.

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россия, регионы, беспилотники, запреты, безопасность, инфографика