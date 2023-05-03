https://ria.ru/20230503/bespilotnik-1869511639.html

В Белгородской области беспилотник врезался в водонапорную башню

В Белгородской области беспилотник врезался в водонапорную башню - РИА Новости, 03.05.2023

В Белгородской области беспилотник врезался в водонапорную башню

Беспилотник упал на территории свинокомплекса в Белгородской области, незначительно повредив водонапорную башню, сообщили РИА новости в компании... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T20:42

2023-05-03T20:42

2023-05-03T20:42

происшествия

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БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Беспилотник упал на территории свинокомплекса в Белгородской области, незначительно повредив водонапорную башню, сообщили РИА новости в компании "Агро-Белогорье". Представитель компании рассказал, что в среду днем дрон повредил водонапорную башню на территории их свинокомплекса. "Повреждения незначительны. Все в целом хорошо", - сказал собеседник агентства. Корпуса и оборудование свинокомплекса компании "Агро-Белогорье" получили сильные повреждения в результате обстрела украинских войск 11 апреля, тогда никто из сотрудников не пострадал, но погибли 178 свиней.

https://ria.ru/20230503/zapret-1869471302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, белгород, белгородская область, бпла, россия