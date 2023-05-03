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В Белгородской области беспилотник врезался в водонапорную башню - РИА Новости, 03.05.2023
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20:42 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/bespilotnik-1869511639.html
В Белгородской области беспилотник врезался в водонапорную башню
В Белгородской области беспилотник врезался в водонапорную башню - РИА Новости, 03.05.2023
В Белгородской области беспилотник врезался в водонапорную башню
Беспилотник упал на территории свинокомплекса в Белгородской области, незначительно повредив водонапорную башню, сообщили РИА новости в компании... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T20:42
2023-05-03T20:42
происшествия
белгород
белгородская область
бпла
россия
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БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Беспилотник упал на территории свинокомплекса в Белгородской области, незначительно повредив водонапорную башню, сообщили РИА новости в компании "Агро-Белогорье". Представитель компании рассказал, что в среду днем дрон повредил водонапорную башню на территории их свинокомплекса. "Повреждения незначительны. Все в целом хорошо", - сказал собеседник агентства. Корпуса и оборудование свинокомплекса компании "Агро-Белогорье" получили сильные повреждения в результате обстрела украинских войск 11 апреля, тогда никто из сотрудников не пострадал, но погибли 178 свиней.
https://ria.ru/20230503/zapret-1869471302.html
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происшествия, белгород, белгородская область, бпла, россия
Происшествия, Белгород, Белгородская область, БПЛА, Россия
В Белгородской области беспилотник врезался в водонапорную башню

В Белгородской области дрон повредил водонапорную башню на территории свинокомплекса

© Pixabay / DJI-AgraДрон над полем
Дрон над полем - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Pixabay / DJI-Agra
Дрон над полем. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Беспилотник упал на территории свинокомплекса в Белгородской области, незначительно повредив водонапорную башню, сообщили РИА новости в компании "Агро-Белогорье".
Представитель компании рассказал, что в среду днем дрон повредил водонапорную башню на территории их свинокомплекса.
"Повреждения незначительны. Все в целом хорошо", - сказал собеседник агентства.
Корпуса и оборудование свинокомплекса компании "Агро-Белогорье" получили сильные повреждения в результате обстрела украинских войск 11 апреля, тогда никто из сотрудников не пострадал, но погибли 178 свиней.
Знак, запрещающий полеты беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Полеты дронов запретили примерно в половине российских регионов
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