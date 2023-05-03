https://ria.ru/20230503/bespilotnik-1869333546.html

Беспилотник обследует место взрыва на железной дороге в Брянской области

Беспилотник обследует место взрыва на железной дороге в Брянской области - РИА Новости, 03.05.2023

Беспилотник обследует место взрыва на железной дороге в Брянской области

Беспилотный летательный аппарат планируется задействовать в среду для обследования района происшествия после взрыва на железной дороге в Брянской области,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:23

2023-05-03T10:23

2023-05-03T10:23

происшествия

брянская область

александр богомаз

ржд

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат планируется задействовать в среду для обследования района происшествия после взрыва на железной дороге в Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РЖД сообщали, что вечером во вторник на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Движение на участке приостановлено. Губернатор Александр Богомаз уточнял, что сход произошел из-за срабатывания взрывного устройства. По данным экстренных служб, сошли 26 вагонов, произошел разлив селитры, пострадал машинист. "Третьего мая планируется применение беспилотника для обследования с воздуха места происшествия", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что из 26 сошедших с рельс вагонов семь были с минеральными удобрениями, восемь – с металлоизделиями, четыре – со строительными материалами, два – с грузом кальция оксида, четыре – с фракциями пропана-бутана и один – с бумагой. По его словам, разлива содержимого из устоявших на рельсах цистерн не произошло.

https://ria.ru/20230502/opershtab-1869291766.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, александр богомаз, ржд