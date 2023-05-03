https://ria.ru/20230503/bespilotnik-1869333546.html
Беспилотник обследует место взрыва на железной дороге в Брянской области
Беспилотник обследует место взрыва на железной дороге в Брянской области - РИА Новости, 03.05.2023
Беспилотник обследует место взрыва на железной дороге в Брянской области
Беспилотный летательный аппарат планируется задействовать в среду для обследования района происшествия после взрыва на железной дороге в Брянской области,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:23
2023-05-03T10:23
2023-05-03T10:23
происшествия
брянская область
александр богомаз
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869294102_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_330f15d85fce9637b06bb71dcf1c55ff.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат планируется задействовать в среду для обследования района происшествия после взрыва на железной дороге в Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РЖД сообщали, что вечером во вторник на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Движение на участке приостановлено. Губернатор Александр Богомаз уточнял, что сход произошел из-за срабатывания взрывного устройства. По данным экстренных служб, сошли 26 вагонов, произошел разлив селитры, пострадал машинист. "Третьего мая планируется применение беспилотника для обследования с воздуха места происшествия", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что из 26 сошедших с рельс вагонов семь были с минеральными удобрениями, восемь – с металлоизделиями, четыре – со строительными материалами, два – с грузом кальция оксида, четыре – с фракциями пропана-бутана и один – с бумагой. По его словам, разлива содержимого из устоявших на рельсах цистерн не произошло.
https://ria.ru/20230502/opershtab-1869291766.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869294102_253:0:1213:720_1920x0_80_0_0_11695c2cdd1d23b823d65942368c32bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, александр богомаз, ржд
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, РЖД
Беспилотник обследует место взрыва на железной дороге в Брянской области
Беспилотник с воздуха обследует место взрыва на железной дороге в Брянской области
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат планируется задействовать в среду для обследования района происшествия после взрыва на железной дороге в Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
РЖД
сообщали, что вечером во вторник на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Движение на участке приостановлено. Губернатор Александр Богомаз
уточнял, что сход произошел из-за срабатывания взрывного устройства. По данным экстренных служб, сошли 26 вагонов, произошел разлив селитры, пострадал машинист.
"Третьего мая планируется применение беспилотника для обследования с воздуха места происшествия", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что из 26 сошедших с рельс вагонов семь были с минеральными удобрениями, восемь – с металлоизделиями, четыре – со строительными материалами, два – с грузом кальция оксида, четыре – с фракциями пропана-бутана и один – с бумагой.
По его словам, разлива содержимого из устоявших на рельсах цистерн не произошло.
Под Брянском на месте схода с рельсов грузового состава развернули оперштаб