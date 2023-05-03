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Беспилотник обследует место взрыва на железной дороге в Брянской области - РИА Новости, 03.05.2023
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10:23 03.05.2023
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Беспилотник обследует место взрыва на железной дороге в Брянской области
Беспилотник обследует место взрыва на железной дороге в Брянской области - РИА Новости, 03.05.2023
Беспилотник обследует место взрыва на железной дороге в Брянской области
Беспилотный летательный аппарат планируется задействовать в среду для обследования района происшествия после взрыва на железной дороге в Брянской области,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:23
2023-05-03T10:23
происшествия
брянская область
александр богомаз
ржд
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат планируется задействовать в среду для обследования района происшествия после взрыва на железной дороге в Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РЖД сообщали, что вечером во вторник на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Движение на участке приостановлено. Губернатор Александр Богомаз уточнял, что сход произошел из-за срабатывания взрывного устройства. По данным экстренных служб, сошли 26 вагонов, произошел разлив селитры, пострадал машинист. "Третьего мая планируется применение беспилотника для обследования с воздуха места происшествия", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что из 26 сошедших с рельс вагонов семь были с минеральными удобрениями, восемь – с металлоизделиями, четыре – со строительными материалами, два – с грузом кальция оксида, четыре – с фракциями пропана-бутана и один – с бумагой. По его словам, разлива содержимого из устоявших на рельсах цистерн не произошло.
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происшествия, брянская область, александр богомаз, ржд
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, РЖД
Беспилотник обследует место взрыва на железной дороге в Брянской области

Беспилотник с воздуха обследует место взрыва на железной дороге в Брянской области

© Фото : СК РоссииНа месте подрыва подрыва ж/д путей в Брянской области
На месте подрыва подрыва ж/д путей в Брянской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : СК России
На месте подрыва подрыва ж/д путей в Брянской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат планируется задействовать в среду для обследования района происшествия после взрыва на железной дороге в Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
РЖД сообщали, что вечером во вторник на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Движение на участке приостановлено. Губернатор Александр Богомаз уточнял, что сход произошел из-за срабатывания взрывного устройства. По данным экстренных служб, сошли 26 вагонов, произошел разлив селитры, пострадал машинист.
"Третьего мая планируется применение беспилотника для обследования с воздуха места происшествия", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что из 26 сошедших с рельс вагонов семь были с минеральными удобрениями, восемь – с металлоизделиями, четыре – со строительными материалами, два – с грузом кальция оксида, четыре – с фракциями пропана-бутана и один – с бумагой.
По его словам, разлива содержимого из устоявших на рельсах цистерн не произошло.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз на месте схода с рельсов грузового состава
Под Брянском на месте схода с рельсов грузового состава развернули оперштаб
2 мая, 23:19
 
ПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазРЖД
 
 
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