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Барецкий заявил, что готов похоронить Зайцева на территории замка Пугачевой - РИА Новости, 03.05.2023
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Шоубиз
 
15:44 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/baretskiy-1869434012.html
Барецкий заявил, что готов похоронить Зайцева на территории замка Пугачевой
Барецкий заявил, что готов похоронить Зайцева на территории замка Пугачевой - РИА Новости, 03.05.2023
Барецкий заявил, что готов похоронить Зайцева на территории замка Пугачевой
Шоумен Стас Барецкий заявил РИА Новости, что готов забрать тело модельера Вячеслава Зайцева и похоронить на территории бывшего замка Аллы Пугачевой, о покупке... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:44
2023-05-03T15:44
шоубиз
вячеслав зайцев
алла пугачева
умер вячеслав зайцев
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Шоумен Стас Барецкий заявил РИА Новости, что готов забрать тело модельера Вячеслава Зайцева и похоронить на территории бывшего замка Аллы Пугачевой, о покупке которого он сообщал ранее. Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни 30 апреля. Экс-директор Дома моды Зайцева Николай Головин заявил РИА Новости, что обратился в мэрию Москвы с просьбой похоронить модельера на Новодевичьем кладбище. Барецкий ранее заявил, что купил замок Пугачевой вместе с партнерами за 450 миллионов рублей и планирует сделать в нем музей похоронного дела.
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Шоубиз, Вячеслав Зайцев, Алла Пугачева, Умер Вячеслав Зайцев, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Барецкий заявил, что готов похоронить Зайцева на территории замка Пугачевой

Шоумен Барецкий заявил, что готов похоронить Зайцева на территории замка Пугачевой

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк Стас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной съемкам фильма "Брат-3"
 Стас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной съемкам фильма Брат-3 - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Шоумен Стас Барецкий заявил РИА Новости, что готов забрать тело модельера Вячеслава Зайцева и похоронить на территории бывшего замка Аллы Пугачевой, о покупке которого он сообщал ранее.
«
"Я готов забрать тело модельера Зайцева, так как родственники не спешат или не хотят это делать, и похоронить его на территории бывшего замка Пугачевой в деревне Грязь, и даже поставить ему памятник за свой счет", — сказал Барецкий.
Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни 30 апреля.
Экс-директор Дома моды Зайцева Николай Головин заявил РИА Новости, что обратился в мэрию Москвы с просьбой похоронить модельера на Новодевичьем кладбище.
Барецкий ранее заявил, что купил замок Пугачевой вместе с партнерами за 450 миллионов рублей и планирует сделать в нем музей похоронного дела.
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ШоубизВячеслав ЗайцевАлла ПугачеваУмер Вячеслав ЗайцевНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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