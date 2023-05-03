https://ria.ru/20230503/baretskiy-1869434012.html

Барецкий заявил, что готов похоронить Зайцева на территории замка Пугачевой

Барецкий заявил, что готов похоронить Зайцева на территории замка Пугачевой - РИА Новости, 03.05.2023

Барецкий заявил, что готов похоронить Зайцева на территории замка Пугачевой

Шоумен Стас Барецкий заявил РИА Новости, что готов забрать тело модельера Вячеслава Зайцева и похоронить на территории бывшего замка Аллы Пугачевой, о покупке... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T15:44

2023-05-03T15:44

2023-05-03T15:44

шоубиз

вячеслав зайцев

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Шоумен Стас Барецкий заявил РИА Новости, что готов забрать тело модельера Вячеслава Зайцева и похоронить на территории бывшего замка Аллы Пугачевой, о покупке которого он сообщал ранее. Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни 30 апреля. Экс-директор Дома моды Зайцева Николай Головин заявил РИА Новости, что обратился в мэрию Москвы с просьбой похоронить модельера на Новодевичьем кладбище. Барецкий ранее заявил, что купил замок Пугачевой вместе с партнерами за 450 миллионов рублей и планирует сделать в нем музей похоронного дела.

https://ria.ru/20230427/baretskiy-1868164899.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Галина Соколова

вячеслав зайцев, алла пугачева, умер вячеслав зайцев, новости шоу-бизнеса, знаменитости