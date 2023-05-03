https://ria.ru/20230503/baretskiy-1869434012.html
Барецкий заявил, что готов похоронить Зайцева на территории замка Пугачевой
Барецкий заявил, что готов похоронить Зайцева на территории замка Пугачевой - РИА Новости, 03.05.2023
Барецкий заявил, что готов похоронить Зайцева на территории замка Пугачевой
Шоумен Стас Барецкий заявил РИА Новости, что готов забрать тело модельера Вячеслава Зайцева и похоронить на территории бывшего замка Аллы Пугачевой, о покупке... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:44
2023-05-03T15:44
2023-05-03T15:44
шоубиз
вячеслав зайцев
алла пугачева
умер вячеслав зайцев
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Шоумен Стас Барецкий заявил РИА Новости, что готов забрать тело модельера Вячеслава Зайцева и похоронить на территории бывшего замка Аллы Пугачевой, о покупке которого он сообщал ранее. Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни 30 апреля. Экс-директор Дома моды Зайцева Николай Головин заявил РИА Новости, что обратился в мэрию Москвы с просьбой похоронить модельера на Новодевичьем кладбище. Барецкий ранее заявил, что купил замок Пугачевой вместе с партнерами за 450 миллионов рублей и планирует сделать в нем музей похоронного дела.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вячеслав зайцев, алла пугачева, умер вячеслав зайцев, новости шоу-бизнеса, знаменитости
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Барецкий заявил, что готов похоронить Зайцева на территории замка Пугачевой
Шоумен Барецкий заявил, что готов похоронить Зайцева на территории замка Пугачевой
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Шоумен Стас Барецкий заявил РИА Новости, что готов забрать тело модельера Вячеслава Зайцева и похоронить на территории бывшего замка Аллы Пугачевой, о покупке которого он сообщал ранее.
«
"Я готов забрать тело модельера Зайцева, так как родственники не спешат или не хотят это делать, и похоронить его на территории бывшего замка Пугачевой в деревне Грязь, и даже поставить ему памятник за свой счет", — сказал Барецкий.
Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни 30 апреля.
Экс-директор Дома моды Зайцева Николай Головин заявил РИА Новости, что обратился в мэрию Москвы с просьбой похоронить модельера на Новодевичьем кладбище.
Барецкий ранее заявил, что купил замок Пугачевой вместе с партнерами за 450 миллионов рублей и планирует сделать в нем музей похоронного дела.
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