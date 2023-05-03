https://ria.ru/20230503/banki-1869520180.html

Глава ФРС назвал банковский сектор США устойчивым

Глава ФРС назвал банковский сектор США устойчивым - РИА Новости, 03.05.2023

Глава ФРС назвал банковский сектор США устойчивым

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл считает ситуацию в банковском секторе страны устойчивой на фоне падения американского банка First Republic РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T21:48

2023-05-03T21:48

2023-05-03T21:55

экономика

федеральная резервная система сша

сша

джером пауэлл

first republic bank

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл считает ситуацию в банковском секторе страны устойчивой на фоне падения американского банка First Republic Bank (FRB), однако центробанк продолжит мониторить развитие ситуации на рынке."Банковская система США остается сильной и устойчивой. Мы продолжим мониторить условия в секторе", - сообщил он журналистам в среду на фоне недавнего падения FRB.Пауэлл добавил, что в монетарном регуляторе намерены не допустить будущих крахов американских банков.Ранее First Republic Bank был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов, который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму почти 230 миллиардов долларов и депозитами более чем на 100 миллиардов.

https://ria.ru/20230502/bank-1869043534.html

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экономика, федеральная резервная система сша, сша, джером пауэлл, first republic bank, в мире