https://ria.ru/20230503/avtorynok-1869309955.html

Дилеры спрогнозировали рост российского авторынка на десять процентов

Дилеры спрогнозировали рост российского авторынка на десять процентов - РИА Новости, 03.05.2023

Дилеры спрогнозировали рост российского авторынка на десять процентов

Автодилеры прогнозируют рост продаж новых легковых и легких коммерческих машин во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T06:40

2023-05-03T06:40

2023-05-03T06:40

россия

тольятти

максим соколов

автоваз

ассоциация европейского бизнеса

lada vesta

авто

экономика

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Автодилеры прогнозируют рост продаж новых легковых и легких коммерческих машин во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, положительная динамика связана с увеличением поставок китайских марок, выходом обновленной Lada Vesta и низкой базой, сообщил РИА Новости президент профильной ассоциации РОАД, председатель совета директоров ГК "БН-Моторс" Алексей Подщеколдин. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, которая приводит официальную статистику автопроизводителей, во втором квартале 2022 года продажи новых легковушек и LCV в РФ составили 84,7 тысячи штук. Таким образом, по прогнозу РОАД, в этом году за апрель-июнь авторынок может превысить 93 тысячи машин. Производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти, приостановленное год назад, было возобновлено в начале марта. Как в конце апреля уточнял президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, продажи новинки возобновятся в конце мая-начале июня.

https://ria.ru/20230425/biznes-1867491735.html

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россия, тольятти, максим соколов, автоваз, ассоциация европейского бизнеса, lada vesta, авто, экономика