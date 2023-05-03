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Дилеры спрогнозировали рост российского авторынка на десять процентов
Дилеры спрогнозировали рост российского авторынка на десять процентов - РИА Новости, 03.05.2023
Дилеры спрогнозировали рост российского авторынка на десять процентов
Автодилеры прогнозируют рост продаж новых легковых и легких коммерческих машин во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T06:40
2023-05-03T06:40
2023-05-03T06:40
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максим соколов
автоваз
ассоциация европейского бизнеса
lada vesta
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Автодилеры прогнозируют рост продаж новых легковых и легких коммерческих машин во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, положительная динамика связана с увеличением поставок китайских марок, выходом обновленной Lada Vesta и низкой базой, сообщил РИА Новости президент профильной ассоциации РОАД, председатель совета директоров ГК "БН-Моторс" Алексей Подщеколдин. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, которая приводит официальную статистику автопроизводителей, во втором квартале 2022 года продажи новых легковушек и LCV в РФ составили 84,7 тысячи штук. Таким образом, по прогнозу РОАД, в этом году за апрель-июнь авторынок может превысить 93 тысячи машин. Производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти, приостановленное год назад, было возобновлено в начале марта. Как в конце апреля уточнял президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, продажи новинки возобновятся в конце мая-начале июня.
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россия, тольятти, максим соколов, автоваз, ассоциация европейского бизнеса, lada vesta, авто, экономика
Россия, Тольятти, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Ассоциация европейского бизнеса, Lada Vesta, Авто, Экономика
Дилеры спрогнозировали рост российского авторынка на десять процентов
Глава РОАД Подщеколдин: российский авторынок в 2023 году вырастет на десять процентов