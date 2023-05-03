Рейтинг@Mail.ru
Россиянам объяснили, как майские праздники скажутся на авансе - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:19 03.05.2023 (обновлено: 10:13 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/avans-1869309235.html
Россиянам объяснили, как майские праздники скажутся на авансе
Россиянам объяснили, как майские праздники скажутся на авансе - РИА Новости, 03.05.2023
Россиянам объяснили, как майские праздники скажутся на авансе
Несмотря на то, что в мае несколько нерабочих праздничных дней, это не повлияет на зарплату сотрудников, но скажется на авансе, который будет чуть меньше,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T06:19
2023-05-03T10:13
superjob
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852114234_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_57b324ad30249393b848b7b71960d03c.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Несмотря на то, что в мае несколько нерабочих праздничных дней, это не повлияет на зарплату сотрудников, но скажется на авансе, который будет чуть меньше, заявил РИА Новости директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.Аванс, по его словам, будет меньше обычного, так как в нынешнем году в первой половине мая (с 1 по 15 число включительно) всего восемь рабочих дней.Впрочем, на общих выплатах за май, заметил эксперт, это никак не отразится — они будут произведены в полном обьеме за счет того, что зарплата компенсирует пониженный аванс. "Поскольку заработная плата за вторую часть месяца, наоборот, будет больше привычной", — заключил Южалин.
https://ria.ru/20230503/ofis-1869304339.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852114234_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_80c852551e9a0a0d0176cd31348f5e03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
superjob, общество
SuperJob, Общество
Россиянам объяснили, как майские праздники скажутся на авансе

Эксперт Южалин: наличие праздников в мае не повлияет на зарплату, но скажется на авансе

© iStock.com / PROMT8Девушка считает деньги с помощью калькулятора
Девушка считает деньги с помощью калькулятора - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает деньги с помощью калькулятора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Несмотря на то, что в мае несколько нерабочих праздничных дней, это не повлияет на зарплату сотрудников, но скажется на авансе, который будет чуть меньше, заявил РИА Новости директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.
«

"Сразу успокоим: если вы получаете оклад, то наличие в мае нерабочих праздничных дней не должно повлиять на вашу зарплату. Однако аванс, то есть заработная плата за первую часть отработанного месяца, все же будет меньше, чем обычно", — сказал он.

Аванс, по его словам, будет меньше обычного, так как в нынешнем году в первой половине мая (с 1 по 15 число включительно) всего восемь рабочих дней.
Впрочем, на общих выплатах за май, заметил эксперт, это никак не отразится — они будут произведены в полном обьеме за счет того, что зарплата компенсирует пониженный аванс.
"Поскольку заработная плата за вторую часть месяца, наоборот, будет больше привычной", — заключил Южалин.
Сотрудники на совещании в офисе - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Больше трети офисных служащих в России готовы уйти на завод, показал опрос
Вчера, 03:44
 
SuperJobОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала