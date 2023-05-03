https://ria.ru/20230503/avans-1869309235.html
Россиянам объяснили, как майские праздники скажутся на авансе
Россиянам объяснили, как майские праздники скажутся на авансе - РИА Новости, 03.05.2023
Россиянам объяснили, как майские праздники скажутся на авансе
Несмотря на то, что в мае несколько нерабочих праздничных дней, это не повлияет на зарплату сотрудников, но скажется на авансе, который будет чуть меньше,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T06:19
2023-05-03T06:19
2023-05-03T10:13
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Несмотря на то, что в мае несколько нерабочих праздничных дней, это не повлияет на зарплату сотрудников, но скажется на авансе, который будет чуть меньше, заявил РИА Новости директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.Аванс, по его словам, будет меньше обычного, так как в нынешнем году в первой половине мая (с 1 по 15 число включительно) всего восемь рабочих дней.Впрочем, на общих выплатах за май, заметил эксперт, это никак не отразится — они будут произведены в полном обьеме за счет того, что зарплата компенсирует пониженный аванс. "Поскольку заработная плата за вторую часть месяца, наоборот, будет больше привычной", — заключил Южалин.
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superjob, общество
Россиянам объяснили, как майские праздники скажутся на авансе
Эксперт Южалин: наличие праздников в мае не повлияет на зарплату, но скажется на авансе
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Несмотря на то, что в мае несколько нерабочих праздничных дней, это не повлияет на зарплату сотрудников, но скажется на авансе, который будет чуть меньше, заявил РИА Новости директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.
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"Сразу успокоим: если вы получаете оклад, то наличие в мае нерабочих праздничных дней не должно повлиять на вашу зарплату. Однако аванс, то есть заработная плата за первую часть отработанного месяца, все же будет меньше, чем обычно", — сказал он.
Аванс, по его словам, будет меньше обычного, так как в нынешнем году в первой половине мая (с 1 по 15 число включительно) всего восемь рабочих дней.
Впрочем, на общих выплатах за май, заметил эксперт, это никак не отразится — они будут произведены в полном обьеме за счет того, что зарплата компенсирует пониженный аванс.
"Поскольку заработная плата за вторую часть месяца, наоборот, будет больше привычной", — заключил Южалин.
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