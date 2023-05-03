https://ria.ru/20230503/avans-1869309235.html

Россиянам объяснили, как майские праздники скажутся на авансе

Россиянам объяснили, как майские праздники скажутся на авансе - РИА Новости, 03.05.2023

Россиянам объяснили, как майские праздники скажутся на авансе

Несмотря на то, что в мае несколько нерабочих праздничных дней, это не повлияет на зарплату сотрудников, но скажется на авансе, который будет чуть меньше,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T06:19

2023-05-03T06:19

2023-05-03T10:13

superjob

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852114234_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_57b324ad30249393b848b7b71960d03c.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Несмотря на то, что в мае несколько нерабочих праздничных дней, это не повлияет на зарплату сотрудников, но скажется на авансе, который будет чуть меньше, заявил РИА Новости директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.Аванс, по его словам, будет меньше обычного, так как в нынешнем году в первой половине мая (с 1 по 15 число включительно) всего восемь рабочих дней.Впрочем, на общих выплатах за май, заметил эксперт, это никак не отразится — они будут произведены в полном обьеме за счет того, что зарплата компенсирует пониженный аванс. "Поскольку заработная плата за вторую часть месяца, наоборот, будет больше привычной", — заключил Южалин.

https://ria.ru/20230503/ofis-1869304339.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

superjob, общество