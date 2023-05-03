https://ria.ru/20230503/ataka-1869531468.html

Только Зеленский мог санкционировать атаку дронов на Кремль, заявил эксперт

Только Зеленский мог санкционировать атаку дронов на Кремль, заявил эксперт - РИА Новости, 03.05.2023

Только Зеленский мог санкционировать атаку дронов на Кремль, заявил эксперт

Украинская атака на Кремль с помощью беспилотников могла быть санкционирована только президентом Украины Владимиром Зеленским, считает главный редактор журнала... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T23:50

2023-05-03T23:50

2023-05-03T23:50

технологии

украина

сша

великобритания

владимир зеленский

игорь коротченко

нато

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Украинская атака на Кремль с помощью беспилотников могла быть санкционирована только президентом Украины Владимиром Зеленским, считает главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко. Ранее в среду в Кремле сообщили, что сегодня ночью киевский режим попытался нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции президента России. В результате предпринятых военными и спецслужбами своевременных действий с применением систем РЭБ аппараты были выведены из строя, вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет. "Факт атаки неоспорим, цели и задачи были - удар по местопребыванию президента Российской Федерации, с точки зрения законодательства это теракт. По экспертным оценкам, за попыткой его проведения стоит Главное управление разведки минобороны Украины, санкцию на такую операцию мог дать только и исключительно президент Украины Владимир Зеленский", - заявил Коротченко РИА Новости. Он отметил, что Украина использует изощренную тактику диверсионно-террористических операций. "В нынешних условиях их потенциал существенно подкреплен соответствующим разведобеспечением со стороны США, Великобритании, других стран НАТО, и поставками соответствующих узлов и компонентов для БПЛА в частности, помощи в целом", - подчеркнул эксперт. По словам Коротченко, украинская атака на Кремль с помощью беспилотников могла быть реализована по двум вероятным сценариям: либо дронам, запущенным с территории Украины, "помогли" обойти зоны ПВО по оптимальному маршруту за счет подробных разведанных от стран НАТО, либо их запустили диверсионные ячейки украинских спецслужб уже с территории России. При этом он отметил, что до появления более подробной информации от компетентных органов преждевременно предполагать, какие именно это были беспилотники. "Один важный вывод - это усиление прикрытия особо важных объектов современными комплексами ПВО. Есть проверенные решения на базе "Тор-М2" - это средство ПВО последнего рубежа, есть разные варианты базирования, включая автономные боевые модули. Необходимо кратно увеличить выпуск "Тор-М2" и нарастить выпуск "Бук-М3". Это проверенные, уже доказавшие свою эффективность в ходе спецоперации новые системы ПВО. Единственное, для оптимальной борьбы с БПЛА в линейку их ракет надо добавить компактную недорогую ракету", - считает эксперт.

https://ria.ru/20230503/medvedev-1869497384.html

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

украина

сша

великобритания

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Момент атаки дрона по Кремлю Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента. "Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — говорится в публикации. 2023-05-03T23:50 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, украина, сша, великобритания, владимир зеленский, игорь коротченко, нато