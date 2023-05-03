https://ria.ru/20230503/ataka-1869531468.html
Только Зеленский мог санкционировать атаку дронов на Кремль, заявил эксперт
Только Зеленский мог санкционировать атаку дронов на Кремль, заявил эксперт - РИА Новости, 03.05.2023
Только Зеленский мог санкционировать атаку дронов на Кремль, заявил эксперт
Украинская атака на Кремль с помощью беспилотников могла быть санкционирована только президентом Украины Владимиром Зеленским, считает главный редактор журнала... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T23:50
2023-05-03T23:50
2023-05-03T23:50
технологии
украина
сша
великобритания
владимир зеленский
игорь коротченко
нато
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Украинская атака на Кремль с помощью беспилотников могла быть санкционирована только президентом Украины Владимиром Зеленским, считает главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко. Ранее в среду в Кремле сообщили, что сегодня ночью киевский режим попытался нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции президента России. В результате предпринятых военными и спецслужбами своевременных действий с применением систем РЭБ аппараты были выведены из строя, вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет. "Факт атаки неоспорим, цели и задачи были - удар по местопребыванию президента Российской Федерации, с точки зрения законодательства это теракт. По экспертным оценкам, за попыткой его проведения стоит Главное управление разведки минобороны Украины, санкцию на такую операцию мог дать только и исключительно президент Украины Владимир Зеленский", - заявил Коротченко РИА Новости. Он отметил, что Украина использует изощренную тактику диверсионно-террористических операций. "В нынешних условиях их потенциал существенно подкреплен соответствующим разведобеспечением со стороны США, Великобритании, других стран НАТО, и поставками соответствующих узлов и компонентов для БПЛА в частности, помощи в целом", - подчеркнул эксперт. По словам Коротченко, украинская атака на Кремль с помощью беспилотников могла быть реализована по двум вероятным сценариям: либо дронам, запущенным с территории Украины, "помогли" обойти зоны ПВО по оптимальному маршруту за счет подробных разведанных от стран НАТО, либо их запустили диверсионные ячейки украинских спецслужб уже с территории России. При этом он отметил, что до появления более подробной информации от компетентных органов преждевременно предполагать, какие именно это были беспилотники. "Один важный вывод - это усиление прикрытия особо важных объектов современными комплексами ПВО. Есть проверенные решения на базе "Тор-М2" - это средство ПВО последнего рубежа, есть разные варианты базирования, включая автономные боевые модули. Необходимо кратно увеличить выпуск "Тор-М2" и нарастить выпуск "Бук-М3". Это проверенные, уже доказавшие свою эффективность в ходе спецоперации новые системы ПВО. Единственное, для оптимальной борьбы с БПЛА в линейку их ракет надо добавить компактную недорогую ракету", - считает эксперт.
https://ria.ru/20230503/medvedev-1869497384.html
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
украина
сша
великобритания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Момент атаки дрона по Кремлю
Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента. "Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — говорится в публикации.
2023-05-03T23:50
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, украина, сша, великобритания, владимир зеленский, игорь коротченко, нато
Технологии, Украина, США, Великобритания, Владимир Зеленский, Игорь Коротченко, НАТО
Только Зеленский мог санкционировать атаку дронов на Кремль, заявил эксперт
Коротченко: только Зеленский мог санкционировать террористическую атаку БПЛА на Кремль
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Украинская атака на Кремль с помощью беспилотников могла быть санкционирована только президентом Украины Владимиром Зеленским, считает главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко.
Ранее в среду в Кремле сообщили, что сегодня ночью киевский режим попытался нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции президента России. В результате предпринятых военными и спецслужбами своевременных действий с применением систем РЭБ аппараты были выведены из строя, вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет.
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"Факт атаки неоспорим, цели и задачи были - удар по местопребыванию президента Российской Федерации, с точки зрения законодательства это теракт. По экспертным оценкам, за попыткой его проведения стоит Главное управление разведки минобороны Украины, санкцию на такую операцию мог дать только и исключительно президент Украины Владимир Зеленский", - заявил Коротченко РИА Новости.
Он отметил, что Украина
использует изощренную тактику диверсионно-террористических операций. "В нынешних условиях их потенциал существенно подкреплен соответствующим разведобеспечением со стороны США
, Великобритании
, других стран НАТО
, и поставками соответствующих узлов и компонентов для БПЛА в частности, помощи в целом", - подчеркнул эксперт.
По словам Коротченко, украинская атака на Кремль с помощью беспилотников могла быть реализована по двум вероятным сценариям: либо дронам, запущенным с территории Украины, "помогли" обойти зоны ПВО по оптимальному маршруту за счет подробных разведанных от стран НАТО, либо их запустили диверсионные ячейки украинских спецслужб уже с территории России
.
При этом он отметил, что до появления более подробной информации от компетентных органов преждевременно предполагать, какие именно это были беспилотники.
"Один важный вывод - это усиление прикрытия особо важных объектов современными комплексами ПВО. Есть проверенные решения на базе "Тор-М2" - это средство ПВО последнего рубежа, есть разные варианты базирования, включая автономные боевые модули. Необходимо кратно увеличить выпуск "Тор-М2" и нарастить выпуск "Бук-М3". Это проверенные, уже доказавшие свою эффективность в ходе спецоперации новые системы ПВО. Единственное, для оптимальной борьбы с БПЛА в линейку их ракет надо добавить компактную недорогую ракету", - считает эксперт.
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