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"Рубиновые линии": Украина атаковала Кремль - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
"Рубиновые линии": Украина атаковала Кремль
"Рубиновые линии": Украина атаковала Кремль - РИА Новости, 03.05.2023
"Рубиновые линии": Украина атаковала Кремль
Этого не было восемь десятков лет. Но реальность меняется стремительно. Враг бьет в сердце России — по Москве, по Кремлю. Кому-то это казалось немыслимым, но... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T20:14
2023-05-03T20:14
специальная военная операция на украине
аналитика
украина
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
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Этого не было восемь десятков лет. Но реальность меняется стремительно. Враг бьет в сердце России — по Москве, по Кремлю. Кому-то это казалось немыслимым, но факты говорят за себя. Пока мы проводим специальную военную операцию, Украина ведет войну. А на войне, как известно, все средства хороши.Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ночь на среду два украинских беспилотника атаковали Кремль. "В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — заявил он. Самого главы государства в этот момент там не было: он работал в резиденции в Ново-Огарево.До парада на Красной площади — меньше недели, и совершенно очевидно, что к повторной атаке следует быть готовыми.Как очевидно и то, что подгоревшая пятая точка — плохой военный советчик. Даже если пламя на нее перекинулось с купола Сенатского дворца. В соцсетях предлагают разные варианты ответа: от массированных ударов по центрам принятия решений и чуть ли не до применения ядерного оружия. Эти варианты в лучшем случае бессмысленны, в худшем — вредны. Зеленский не на Банковой, а в Финляндии. А оружие массового поражения — даже если оставить в стороне моральный аспект такого шага — по-настоящему повлечет за собой изоляцию. И да, с дронами должны бороться ПВО и РЭБ, с диверсантами и террористами — службы безопасности. А не "Сармат" и "Авангард". И даже не "Искандеры" со специальной боевой частью.Важно понимать, что с военной точки зрения не изменилось вообще ничего. Это киевский режим за неимением успехов на поле боя демонстрирует победы на экране смартфонов. В результате нынешней атаки никто не погиб, в отличие от ежедневных обстрелов прифронтовых территорий. Там, на секундочку, живут такие же граждане России, как и в Кремле.Единственный возможный выход в данной ситуации — уничтожение нынешнего правящего режима на Украине. В каких границах она останется после этого, будет ли вообще существовать такое государство — уже следующая тема, которая должна заботить Россию в куда меньшей степени. Важно, чтобы Украина перестала быть угрозой.Что вызывает в данной ситуации вопросы, так это то, насколько самостоятельно Киев принимал решение об ударе по Кремлю. Неслучайно ведь сам президент Украины в момент атаки был не в столице. Теперь очевидно, что никаких переговоров, никакого дипломатического решения у этого кризиса нет до тех пор, пока Зеленского не предали суду. И переговоры будут вестись уже не с ним.Бывший комик долго отправлял украинцев умирать за чужие интересы. Видео, как военкомы ловят их на улицах и отправляют на смерть в Артемовск, стали общим местом в медиаполе. Теперь западный военком отправил умирать Зеленского. Так что пистолет ему пригодится.Однако важно понимать, что за киевским режимом стоит Запад. И теперь все попытки стать его частью кажутся еще более наивными. Поэтому у России нет и не было никакого выбора, кроме победы.А за победу надо сражаться. И те, кто надеялся, что происходящее "не всерьез", теперь больно столкнулись с очевидным.Никаких красных линий уже не осталось. Даже рубиновые — и те перешли.Те же, кто верит, что есть какие-то волшебные пилюли, которые позволят быстро добиться изменения миропорядка, теперь смогут убедиться, что новая реальность с нами надолго.
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Давид Нармания
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аналитика, украина, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин

"Рубиновые линии": Украина атаковала Кремль

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид на Московский Кремль
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Давид Нармания
Давид Нармания
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Этого не было восемь десятков лет. Но реальность меняется стремительно. Враг бьет в сердце России — по Москве, по Кремлю. Кому-то это казалось немыслимым, но факты говорят за себя. Пока мы проводим специальную военную операцию, Украина ведет войну. А на войне, как известно, все средства хороши.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ночь на среду два украинских беспилотника атаковали Кремль. "В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — заявил он. Самого главы государства в этот момент там не было: он работал в резиденции в Ново-Огарево.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
В Госдуме призвали возбудить уголовное дело после киевской атаки на Кремль
Вчера, 18:25
До парада на Красной площади — меньше недели, и совершенно очевидно, что к повторной атаке следует быть готовыми.
Как очевидно и то, что подгоревшая пятая точка — плохой военный советчик. Даже если пламя на нее перекинулось с купола Сенатского дворца. В соцсетях предлагают разные варианты ответа: от массированных ударов по центрам принятия решений и чуть ли не до применения ядерного оружия. Эти варианты в лучшем случае бессмысленны, в худшем — вредны. Зеленский не на Банковой, а в Финляндии. А оружие массового поражения — даже если оставить в стороне моральный аспект такого шага — по-настоящему повлечет за собой изоляцию. И да, с дронами должны бороться ПВО и РЭБ, с диверсантами и террористами — службы безопасности. А не "Сармат" и "Авангард". И даже не "Искандеры" со специальной боевой частью.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
СМИ рассказали об обстановке у Кремля после ночной атаки беспилотников
Вчера, 19:06
Важно понимать, что с военной точки зрения не изменилось вообще ничего. Это киевский режим за неимением успехов на поле боя демонстрирует победы на экране смартфонов. В результате нынешней атаки никто не погиб, в отличие от ежедневных обстрелов прифронтовых территорий. Там, на секундочку, живут такие же граждане России, как и в Кремле.
Единственный возможный выход в данной ситуации — уничтожение нынешнего правящего режима на Украине. В каких границах она останется после этого, будет ли вообще существовать такое государство — уже следующая тема, которая должна заботить Россию в куда меньшей степени. Важно, чтобы Украина перестала быть угрозой.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Глава Минобороны Украины ушел от ответа на вопрос об атаке БПЛА на Кремль
Вчера, 19:23
Что вызывает в данной ситуации вопросы, так это то, насколько самостоятельно Киев принимал решение об ударе по Кремлю. Неслучайно ведь сам президент Украины в момент атаки был не в столице. Теперь очевидно, что никаких переговоров, никакого дипломатического решения у этого кризиса нет до тех пор, пока Зеленского не предали суду. И переговоры будут вестись уже не с ним.
Бывший комик долго отправлял украинцев умирать за чужие интересы. Видео, как военкомы ловят их на улицах и отправляют на смерть в Артемовск, стали общим местом в медиаполе. Теперь западный военком отправил умирать Зеленского. Так что пистолет ему пригодится.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Зеленский утверждает, что Украина не атаковала Путина или Москву
Вчера, 18:37
Однако важно понимать, что за киевским режимом стоит Запад. И теперь все попытки стать его частью кажутся еще более наивными. Поэтому у России нет и не было никакого выбора, кроме победы.
А за победу надо сражаться. И те, кто надеялся, что происходящее "не всерьез", теперь больно столкнулись с очевидным.
Никаких красных линий уже не осталось. Даже рубиновые — и те перешли.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
В ООН призвали Россию и Украину не делать шагов к эскалации конфликта
Вчера, 19:01
Те же, кто верит, что есть какие-то волшебные пилюли, которые позволят быстро добиться изменения миропорядка, теперь смогут убедиться, что новая реальность с нами надолго.
 
Специальная военная операция на УкраинеАналитикаУкраинаРоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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