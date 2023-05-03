https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
"Рубиновые линии": Украина атаковала Кремль
"Рубиновые линии": Украина атаковала Кремль - РИА Новости, 03.05.2023
"Рубиновые линии": Украина атаковала Кремль
Этого не было восемь десятков лет. Но реальность меняется стремительно. Враг бьет в сердце России — по Москве, по Кремлю. Кому-то это казалось немыслимым, но... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T20:14
2023-05-03T20:14
2023-05-03T20:14
специальная военная операция на украине
аналитика
украина
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
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Этого не было восемь десятков лет. Но реальность меняется стремительно. Враг бьет в сердце России — по Москве, по Кремлю. Кому-то это казалось немыслимым, но факты говорят за себя. Пока мы проводим специальную военную операцию, Украина ведет войну. А на войне, как известно, все средства хороши.Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ночь на среду два украинских беспилотника атаковали Кремль. "В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — заявил он. Самого главы государства в этот момент там не было: он работал в резиденции в Ново-Огарево.До парада на Красной площади — меньше недели, и совершенно очевидно, что к повторной атаке следует быть готовыми.Как очевидно и то, что подгоревшая пятая точка — плохой военный советчик. Даже если пламя на нее перекинулось с купола Сенатского дворца. В соцсетях предлагают разные варианты ответа: от массированных ударов по центрам принятия решений и чуть ли не до применения ядерного оружия. Эти варианты в лучшем случае бессмысленны, в худшем — вредны. Зеленский не на Банковой, а в Финляндии. А оружие массового поражения — даже если оставить в стороне моральный аспект такого шага — по-настоящему повлечет за собой изоляцию. И да, с дронами должны бороться ПВО и РЭБ, с диверсантами и террористами — службы безопасности. А не "Сармат" и "Авангард". И даже не "Искандеры" со специальной боевой частью.Важно понимать, что с военной точки зрения не изменилось вообще ничего. Это киевский режим за неимением успехов на поле боя демонстрирует победы на экране смартфонов. В результате нынешней атаки никто не погиб, в отличие от ежедневных обстрелов прифронтовых территорий. Там, на секундочку, живут такие же граждане России, как и в Кремле.Единственный возможный выход в данной ситуации — уничтожение нынешнего правящего режима на Украине. В каких границах она останется после этого, будет ли вообще существовать такое государство — уже следующая тема, которая должна заботить Россию в куда меньшей степени. Важно, чтобы Украина перестала быть угрозой.Что вызывает в данной ситуации вопросы, так это то, насколько самостоятельно Киев принимал решение об ударе по Кремлю. Неслучайно ведь сам президент Украины в момент атаки был не в столице. Теперь очевидно, что никаких переговоров, никакого дипломатического решения у этого кризиса нет до тех пор, пока Зеленского не предали суду. И переговоры будут вестись уже не с ним.Бывший комик долго отправлял украинцев умирать за чужие интересы. Видео, как военкомы ловят их на улицах и отправляют на смерть в Артемовск, стали общим местом в медиаполе. Теперь западный военком отправил умирать Зеленского. Так что пистолет ему пригодится.Однако важно понимать, что за киевским режимом стоит Запад. И теперь все попытки стать его частью кажутся еще более наивными. Поэтому у России нет и не было никакого выбора, кроме победы.А за победу надо сражаться. И те, кто надеялся, что происходящее "не всерьез", теперь больно столкнулись с очевидным.Никаких красных линий уже не осталось. Даже рубиновые — и те перешли.Те же, кто верит, что есть какие-то волшебные пилюли, которые позволят быстро добиться изменения миропорядка, теперь смогут убедиться, что новая реальность с нами надолго.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869485702.html
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Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
аналитика, украина, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Этого не было восемь десятков лет. Но реальность меняется стремительно. Враг бьет в сердце России — по Москве, по Кремлю. Кому-то это казалось немыслимым, но факты говорят за себя. Пока мы проводим специальную военную операцию, Украина ведет войну. А на войне, как известно, все средства хороши.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, в ночь на среду два украинских беспилотника атаковали Кремль. "В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — заявил он. Самого главы государства в этот момент там не было: он работал в резиденции в Ново-Огарево.
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До парада на Красной площади — меньше недели, и совершенно очевидно, что к повторной атаке следует быть готовыми.
Как очевидно и то, что подгоревшая пятая точка — плохой военный советчик. Даже если пламя на нее перекинулось с купола Сенатского дворца. В соцсетях предлагают разные варианты ответа: от массированных ударов по центрам принятия решений и чуть ли не до применения ядерного оружия. Эти варианты в лучшем случае бессмысленны, в худшем — вредны. Зеленский не на Банковой, а в Финляндии
. А оружие массового поражения — даже если оставить в стороне моральный аспект такого шага — по-настоящему повлечет за собой изоляцию. И да, с дронами должны бороться ПВО и РЭБ, с диверсантами и террористами — службы безопасности. А не "Сармат" и "Авангард". И даже не "Искандеры" со специальной боевой частью.
СМИ рассказали об обстановке у Кремля после ночной атаки беспилотников
Важно понимать, что с военной точки зрения не изменилось вообще ничего. Это киевский режим за неимением успехов на поле боя демонстрирует победы на экране смартфонов. В результате нынешней атаки никто не погиб, в отличие от ежедневных обстрелов прифронтовых территорий. Там, на секундочку, живут такие же граждане России, как и в Кремле.
Единственный возможный выход в данной ситуации — уничтожение нынешнего правящего режима на Украине. В каких границах она останется после этого, будет ли вообще существовать такое государство — уже следующая тема, которая должна заботить Россию в куда меньшей степени. Важно, чтобы Украина перестала быть угрозой.
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Что вызывает в данной ситуации вопросы, так это то, насколько самостоятельно Киев
принимал решение об ударе по Кремлю. Неслучайно ведь сам президент Украины в момент атаки был не в столице. Теперь очевидно, что никаких переговоров, никакого дипломатического решения у этого кризиса нет до тех пор, пока Зеленского не предали суду. И переговоры будут вестись уже не с ним.
Бывший комик долго отправлял украинцев умирать за чужие интересы. Видео, как военкомы ловят их на улицах и отправляют на смерть в Артемовск
, стали общим местом в медиаполе. Теперь западный военком отправил умирать Зеленского. Так что пистолет ему пригодится.
Зеленский утверждает, что Украина не атаковала Путина или Москву
Однако важно понимать, что за киевским режимом стоит Запад. И теперь все попытки стать его частью кажутся еще более наивными. Поэтому у России нет и не было никакого выбора, кроме победы.
А за победу надо сражаться. И те, кто надеялся, что происходящее "не всерьез", теперь больно столкнулись с очевидным.
Никаких красных линий уже не осталось. Даже рубиновые — и те перешли.
В ООН призвали Россию и Украину не делать шагов к эскалации конфликта
Те же, кто верит, что есть какие-то волшебные пилюли, которые позволят быстро добиться изменения миропорядка, теперь смогут убедиться, что новая реальность с нами надолго.