Рейтинг@Mail.ru
СМИ: американские власти пытаются выяснить, кто приказал атаковать Кремль - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 03.05.2023 (обновлено: 19:10 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/ataka-1869490354.html
СМИ: американские власти пытаются выяснить, кто приказал атаковать Кремль
СМИ: американские власти пытаются выяснить, кто приказал атаковать Кремль - РИА Новости, 03.05.2023
СМИ: американские власти пытаются выяснить, кто приказал атаковать Кремль
Власти США пытаются выяснить, проводилась ли атака на Кремль по приказу Киева или к ней причастна некая проукраинская группировка, пишет газета Politico. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:49
2023-05-03T19:10
в мире
сша
украина
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869460291_0:235:3005:1925_1920x0_80_0_0_7f5aed905518ec75dd834cd57613303a.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Власти США пытаются выяснить, проводилась ли атака на Кремль по приказу Киева или к ней причастна некая проукраинская группировка, пишет газета Politico.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду Киев попытался нанести удар с помощью БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было.При этом один из неназванных чиновников отметил, что, если акция была проведена по приказу Украины, то США "предварительно не знали" об атаке.
https://ria.ru/20230503/kreml-1869486924.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869460291_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_b609029531f0e54846013d4f3acd1661.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, владимир путин
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин
СМИ: американские власти пытаются выяснить, кто приказал атаковать Кремль

Politico: американские власти пытаются выяснить, кто приказал атаковать Кремль дронами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Власти США пытаются выяснить, проводилась ли атака на Кремль по приказу Киева или к ней причастна некая проукраинская группировка, пишет газета Politico.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду Киев попытался нанести удар с помощью БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было.
«
"Высокопоставленные чиновники администрации (президента США Джо) Байдена все еще работают над тем, чтобы подтвердить, было ли предполагаемое нападение заказано Киевом, проведено неконтролируемой проукраинской группировкой или это была операция России под ложным флагом", - говорится в сообщении газеты.
При этом один из неназванных чиновников отметил, что, если акция была проведена по приказу Украины, то США "предварительно не знали" об атаке.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
СМИ: администрация Байдена проведет брифинг из-за атаки дронов на Кремль
Вчера, 18:31
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала