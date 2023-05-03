https://ria.ru/20230503/ataka-1869490354.html

СМИ: американские власти пытаются выяснить, кто приказал атаковать Кремль

СМИ: американские власти пытаются выяснить, кто приказал атаковать Кремль - РИА Новости, 03.05.2023

СМИ: американские власти пытаются выяснить, кто приказал атаковать Кремль

Власти США пытаются выяснить, проводилась ли атака на Кремль по приказу Киева или к ней причастна некая проукраинская группировка, пишет газета Politico. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:49

2023-05-03T18:49

2023-05-03T19:10

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украина

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владимир путин

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Власти США пытаются выяснить, проводилась ли атака на Кремль по приказу Киева или к ней причастна некая проукраинская группировка, пишет газета Politico.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду Киев попытался нанести удар с помощью БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было.При этом один из неназванных чиновников отметил, что, если акция была проведена по приказу Украины, то США "предварительно не знали" об атаке.

https://ria.ru/20230503/kreml-1869486924.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир путин