https://ria.ru/20230503/ataka-1869487268.html

В Ватикане заявили, что атака дронов на Кремль отдаляет мир на Украине

В Ватикане заявили, что атака дронов на Кремль отдаляет мир на Украине - РИА Новости, 03.05.2023

В Ватикане заявили, что атака дронов на Кремль отдаляет мир на Украине

Атака беспилотников на Кремль отдаляет перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:34

2023-05-03T18:34

2023-05-03T18:43

в мире

ватикан

пьетро паролин

владимир путин

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РИМ, 3 мая - РИА Новости. Атака беспилотников на Кремль отдаляет перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин."Думаю, да", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос."Все военные действия, которые направлены на рост враждебности, совершенно точно не приближают мир", - заявил Паролин на полях публичного мероприятия в Риме.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.

https://ria.ru/20230503/ssha-1869470507.html

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в мире, ватикан, пьетро паролин, владимир путин