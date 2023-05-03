https://ria.ru/20230503/ataka-1869485702.html

В Госдуме призвали возбудить уголовное дело после киевской атаки на Кремль

В Госдуме призвали возбудить уголовное дело после киевской атаки на Кремль - РИА Новости, 03.05.2023

В Госдуме призвали возбудить уголовное дело после киевской атаки на Кремль

После попытки атаковать дронами Кремль необходимо возбудить уголовное дело по факту террористической атаки, это является первоочередной задачей, заявил РИА... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:25

2023-05-03T18:25

2023-05-03T18:25

султан хамзаев

россия

владимир путин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. После попытки атаковать дронами Кремль необходимо возбудить уголовное дело по факту террористической атаки, это является первоочередной задачей, заявил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев (ЕР). Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. "Считаю, что первоочерёдной задачей является не обсуждение произошедшего, а законное требование возбудить уголовное дело по факту террористической атаки", - сказал Хамзаев. Он отметил, что симметричной реакцией будет, если коптер "прилетит" к Белому дому, поскольку источником агрессии является Вашингтон. "Центр принятия решения нашего врага, ровно как и вся агрессия исходит от Вашингтона. Симметрично, это если какой-нибудь такой же "коптер" прилетит на Белый дом", - добавил Хамзаев.

https://ria.ru/20230503/kiev-1869452217.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

султан хамзаев, россия, владимир путин, госдума рф, единая россия