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ВС России сорвали атаку Киева на Александро-Калиновском направлении - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:54 03.05.2023 (обновлено: 10:38 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/ataka-1869327762.html
ВС России сорвали атаку Киева на Александро-Калиновском направлении
ВС России сорвали атаку Киева на Александро-Калиновском направлении - РИА Новости, 03.05.2023
ВС России сорвали атаку Киева на Александро-Калиновском направлении
Артиллерия группировки "Юг" войск ВС РФ сорвала контратаку украинских военных на александро-калиновского направлении, уничтожив два танка 110-й отдельной... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:54
2023-05-03T10:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вадим астафьев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Артиллерия группировки "Юг" войск ВС РФ сорвала контратаку украинских военных на александро-калиновского направлении, уничтожив два танка 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Новокалиново в ДНР, сообщил в среду начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев. "В ходе неудачной попытки украинских подразделений провести контратаку на одном из участков фронта александро-калиновского направления артиллерией "Южной" группировки войск уничтожено два танка из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе села Новокалиново Донецкой народной республики", - сообщил он.
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донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вадим Астафьев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России сорвали атаку Киева на Александро-Калиновском направлении

Артиллерия группировки "Юг" сорвала атаку ВСУ на Александро-Калиновском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета ВС России
Работа минометного расчета ВС России - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа минометного расчета ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Артиллерия группировки "Юг" войск ВС РФ сорвала контратаку украинских военных на александро-калиновского направлении, уничтожив два танка 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Новокалиново в ДНР, сообщил в среду начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.
"В ходе неудачной попытки украинских подразделений провести контратаку на одном из участков фронта александро-калиновского направления артиллерией "Южной" группировки войск уничтожено два танка из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе села Новокалиново Донецкой народной республики", - сообщил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВадим АстафьевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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