https://ria.ru/20230503/ataka-1869327762.html

ВС России сорвали атаку Киева на Александро-Калиновском направлении

ВС России сорвали атаку Киева на Александро-Калиновском направлении - РИА Новости, 03.05.2023

ВС России сорвали атаку Киева на Александро-Калиновском направлении

Артиллерия группировки "Юг" войск ВС РФ сорвала контратаку украинских военных на александро-калиновского направлении, уничтожив два танка 110-й отдельной... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T09:54

2023-05-03T09:54

2023-05-03T10:38

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вадим астафьев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Артиллерия группировки "Юг" войск ВС РФ сорвала контратаку украинских военных на александро-калиновского направлении, уничтожив два танка 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Новокалиново в ДНР, сообщил в среду начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев. "В ходе неудачной попытки украинских подразделений провести контратаку на одном из участков фронта александро-калиновского направления артиллерией "Южной" группировки войск уничтожено два танка из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе села Новокалиново Донецкой народной республики", - сообщил он.

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины