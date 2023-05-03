https://ria.ru/20230503/ataka-1869317547.html

На Украине заявили об атаке на нефтебазу в Кропивницком

На Украине заявили об атаке на нефтебазу в Кропивницком - РИА Новости, 03.05.2023

На Украине заявили об атаке на нефтебазу в Кропивницком

Три беспилотника "Герань-2" атаковали нефтебазу в Кропивницком, заявил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T08:33

2023-05-03T08:33

2023-05-03T10:43

специальная военная операция на украине

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кировоградская область

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Три беспилотника "Герань-2" атаковали нефтебазу в Кропивницком, заявил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале. По словам чиновника, удар нанесли около трех часов утра. Накануне в некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу, которую позже отменили. Местные СМИ сообщали о взрывах в Сумской и Черниговской областях. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.

https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869182656.html

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кировоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, кировоградская область