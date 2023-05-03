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На Украине заявили об атаке на нефтебазу в Кропивницком - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:33 03.05.2023 (обновлено: 10:43 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/ataka-1869317547.html
На Украине заявили об атаке на нефтебазу в Кропивницком
На Украине заявили об атаке на нефтебазу в Кропивницком - РИА Новости, 03.05.2023
На Украине заявили об атаке на нефтебазу в Кропивницком
Три беспилотника "Герань-2" атаковали нефтебазу в Кропивницком, заявил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T08:33
2023-05-03T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировоградская область
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Три беспилотника "Герань-2" атаковали нефтебазу в Кропивницком, заявил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале. По словам чиновника, удар нанесли около трех часов утра. Накануне в некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу, которую позже отменили. Местные СМИ сообщали о взрывах в Сумской и Черниговской областях. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869182656.html
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в мире, украина, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область
На Украине заявили об атаке на нефтебазу в Кропивницком

Райкович заявил об атаке на нефтебазу в Кропивницком в Кировоградской области на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Три беспилотника "Герань-2" атаковали нефтебазу в Кропивницком, заявил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале.
«
"Обошлось без жертв. Все службы отработали оперативно. Ликвидация последствий прилета началась сразу. Информация о повреждениях уточняется", — написал он.
По словам чиновника, удар нанесли около трех часов утра.
Накануне в некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу, которую позже отменили. Местные СМИ сообщали о взрывах в Сумской и Черниговской областях.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
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