На Украине заявили об атаке на нефтебазу в Кропивницком
Райкович заявил об атаке на нефтебазу в Кропивницком в Кировоградской области на Украине
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Три беспилотника "Герань-2" атаковали нефтебазу в Кропивницком, заявил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале.
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"Обошлось без жертв. Все службы отработали оперативно. Ликвидация последствий прилета началась сразу. Информация о повреждениях уточняется", — написал он.
По словам чиновника, удар нанесли около трех часов утра.
Накануне в некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу, которую позже отменили. Местные СМИ сообщали о взрывах в Сумской и Черниговской областях.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.