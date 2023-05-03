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Российские ученые выяснили причину резких смен климата в Арктике - РИА Новости, 03.05.2023
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Наука
 
08:17 03.05.2023 (обновлено: 10:05 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/arktika-1869316602.html
Российские ученые выяснили причину резких смен климата в Арктике
Российские ученые выяснили причину резких смен климата в Арктике - РИА Новости, 03.05.2023
Российские ученые выяснили причину резких смен климата в Арктике
Изменения параметров земной атмосферы, происходящие в течение более чем двух недель, могут быть причиной резких колебаний температуры в Арктике, к такому выводу РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T08:17
2023-05-03T10:05
наука
арктика
россия
санкт-петербургский государственный университет
навигатор абитуриента
университетская наука
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Изменения параметров земной атмосферы, происходящие в течение более чем двух недель, могут быть причиной резких колебаний температуры в Арктике, к такому выводу пришли физики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. Глобальные колебания атмосферных параметров (давление, плотность, температура, скорость ветра), охватывающие всю толщу атмосферы, называются планетарными волнами. Подобные "приливы" и "отливы" могут длиться до 30 дней. Ученые СПбГУ с помощью методов математического моделирования исследовали влияние на глобальную циркуляцию атмосферы ряда планетарных волн с периодами от 3 до 16 суток. Моделирование шло в Лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ, созданной в рамках программы мегагрантов Минобрнауки. Отдельно физики изучили вклад планетарной волны с периодом в 16 суток, которая регулярно наблюдается в атмосфере, особенно усиливаясь в зимний период в северном полушарии. Такие волны исследовали ранее с помощью данных, получаемых со спутников и радаров, однако ранее никто не оценивал вклад 16-дневной волны в изменение скорости ветра и температуры на планете. Результаты численных экспериментов показали, что такие волны способны вызывать возмущения в стратосфере, которые, в свою очередь, ведут к экстремальным потеплениям и похолоданиям в Арктике и в умеренных широтах.
https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868013238.html
https://ria.ru/20230322/ozero-1859885654.html
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арктика, россия, санкт-петербургский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука
Наука, Арктика, Россия, Санкт-Петербургский государственный университет, Навигатор абитуриента, Университетская наука
Российские ученые выяснили причину резких смен климата в Арктике

Российские ученые по-новому вычислили причину резких смен климата в Арктике

© РИА Новости / Андрей Зима | Перейти в медиабанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Андрей Зима
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Изменения параметров земной атмосферы, происходящие в течение более чем двух недель, могут быть причиной резких колебаний температуры в Арктике, к такому выводу пришли физики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
Глобальные колебания атмосферных параметров (давление, плотность, температура, скорость ветра), охватывающие всю толщу атмосферы, называются планетарными волнами. Подобные "приливы" и "отливы" могут длиться до 30 дней.
Российский химико-технологический университет имени Менделеева - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В России разработали удобрения для выращивания растений в Арктике
27 апреля, 03:11
Ученые СПбГУ с помощью методов математического моделирования исследовали влияние на глобальную циркуляцию атмосферы ряда планетарных волн с периодами от 3 до 16 суток. Моделирование шло в Лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ, созданной в рамках программы мегагрантов Минобрнауки.
Отдельно физики изучили вклад планетарной волны с периодом в 16 суток, которая регулярно наблюдается в атмосфере, особенно усиливаясь в зимний период в северном полушарии. Такие волны исследовали ранее с помощью данных, получаемых со спутников и радаров, однако ранее никто не оценивал вклад 16-дневной волны в изменение скорости ветра и температуры на планете.
Результаты численных экспериментов показали, что такие волны способны вызывать возмущения в стратосфере, которые, в свою очередь, ведут к экстремальным потеплениям и похолоданиям в Арктике и в умеренных широтах.
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