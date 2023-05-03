https://ria.ru/20230503/arktika-1869316602.html

Российские ученые выяснили причину резких смен климата в Арктике

Российские ученые выяснили причину резких смен климата в Арктике - РИА Новости, 03.05.2023

Российские ученые выяснили причину резких смен климата в Арктике

Изменения параметров земной атмосферы, происходящие в течение более чем двух недель, могут быть причиной резких колебаний температуры в Арктике, к такому выводу РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T08:17

2023-05-03T08:17

2023-05-03T10:05

наука

арктика

россия

санкт-петербургский государственный университет

навигатор абитуриента

университетская наука

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Изменения параметров земной атмосферы, происходящие в течение более чем двух недель, могут быть причиной резких колебаний температуры в Арктике, к такому выводу пришли физики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. Глобальные колебания атмосферных параметров (давление, плотность, температура, скорость ветра), охватывающие всю толщу атмосферы, называются планетарными волнами. Подобные "приливы" и "отливы" могут длиться до 30 дней. Ученые СПбГУ с помощью методов математического моделирования исследовали влияние на глобальную циркуляцию атмосферы ряда планетарных волн с периодами от 3 до 16 суток. Моделирование шло в Лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ, созданной в рамках программы мегагрантов Минобрнауки. Отдельно физики изучили вклад планетарной волны с периодом в 16 суток, которая регулярно наблюдается в атмосфере, особенно усиливаясь в зимний период в северном полушарии. Такие волны исследовали ранее с помощью данных, получаемых со спутников и радаров, однако ранее никто не оценивал вклад 16-дневной волны в изменение скорости ветра и температуры на планете. Результаты численных экспериментов показали, что такие волны способны вызывать возмущения в стратосфере, которые, в свою очередь, ведут к экстремальным потеплениям и похолоданиям в Арктике и в умеренных широтах.

https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868013238.html

https://ria.ru/20230322/ozero-1859885654.html

арктика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

арктика, россия, санкт-петербургский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука