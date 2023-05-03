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Бразилия намерена обсудить с БРИКС и МВФ вопрос помощи Аргентине
Бразилия намерена обсудить с БРИКС и МВФ вопрос помощи Аргентине - РИА Новости, 03.05.2023
Бразилия намерена обсудить с БРИКС и МВФ вопрос помощи Аргентине
Бразилия намерена обсудить с БРИКС и МВФ вопрос о помощи Аргентине, переживающей тяжелый экономический кризис, сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T05:33
2023-05-03T05:33
2023-05-03T05:39
бразилия
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луис инасиу лула да силва
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мвф
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мая - РИА Новости. Бразилия намерена обсудить с БРИКС и МВФ вопрос о помощи Аргентине, переживающей тяжелый экономический кризис, сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Я намерен через моего министра финансов обратиться к МВФ, чтобы убрать от горла Аргентины этот нож (долговых обязательств - ред)... МВФ не может продолжать давить на страну, которая просто хочет расти, создавать рабочие места и улучшать жизнь граждан", - добавил Лула да Силва. Президент подчеркнул, что Бразилия готова помочь Аргентине, этот вопрос будет обсуждаться с предпринимателями и с конгрессом страны.
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бразилия, аргентина, луис инасиу лула да силва, брикс, мвф, альберто фернандес
Бразилия, Аргентина, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, МВФ, Альберто Фернандес
Бразилия намерена обсудить с БРИКС и МВФ вопрос помощи Аргентине
Президент Бразилии да Силва сообщил о намерении обсудить с БРИКС и МВФ помощь Аргентине
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мая - РИА Новости. Бразилия намерена обсудить с БРИКС и МВФ вопрос о помощи Аргентине, переживающей тяжелый экономический кризис, сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
«
"Мы уже говорили со странами БРИКС и будем продолжать говорить с БРИКС, чтобы понять, как мы можем помочь Аргентине", - сказал он журналистам по итогам встречи с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.
"Я намерен через моего министра финансов обратиться к МВФ, чтобы убрать от горла Аргентины этот нож (долговых обязательств - ред)... МВФ не может продолжать давить на страну, которая просто хочет расти, создавать рабочие места и улучшать жизнь граждан", - добавил Лула да Силва.
Президент подчеркнул, что Бразилия готова помочь Аргентине, этот вопрос будет обсуждаться с предпринимателями и с конгрессом страны.
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