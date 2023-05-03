https://ria.ru/20230503/argentina-1869307737.html

Бразилия намерена обсудить с БРИКС и МВФ вопрос помощи Аргентине

Бразилия намерена обсудить с БРИКС и МВФ вопрос помощи Аргентине - РИА Новости, 03.05.2023

Бразилия намерена обсудить с БРИКС и МВФ вопрос помощи Аргентине

Бразилия намерена обсудить с БРИКС и МВФ вопрос о помощи Аргентине, переживающей тяжелый экономический кризис, сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T05:33

2023-05-03T05:33

2023-05-03T05:39

бразилия

аргентина

луис инасиу лула да силва

брикс

мвф

альберто фернандес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106019/57/1060195793_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9a46d4552b099a32d25e960a8057dd47.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мая - РИА Новости. Бразилия намерена обсудить с БРИКС и МВФ вопрос о помощи Аргентине, переживающей тяжелый экономический кризис, сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Я намерен через моего министра финансов обратиться к МВФ, чтобы убрать от горла Аргентины этот нож (долговых обязательств - ред)... МВФ не может продолжать давить на страну, которая просто хочет расти, создавать рабочие места и улучшать жизнь граждан", - добавил Лула да Силва. Президент подчеркнул, что Бразилия готова помочь Аргентине, этот вопрос будет обсуждаться с предпринимателями и с конгрессом страны.

https://ria.ru/20230427/yuan-1868006514.html

бразилия

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бразилия, аргентина, луис инасиу лула да силва, брикс, мвф, альберто фернандес