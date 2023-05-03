https://ria.ru/20230503/apache-1869303176.html

В Британии заявили, что не планируют передавать Украине вертолеты Apache

В Британии заявили, что не планируют передавать Украине вертолеты Apache - РИА Новости, 03.05.2023

В Британии заявили, что не планируют передавать Украине вертолеты Apache

Британия на данный момент не планирует передавать Украине вертолеты AH-64 Apache, сообщила заместитель министра обороны королевства Аннабель Голди. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T02:57

2023-05-03T02:57

2023-05-03T02:57

украина

россия

великобритания

сергей лавров

дмитрий песков

нато

mcdonnell douglas ah-64 apache

в мире

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Британия на данный момент не планирует передавать Украине вертолеты AH-64 Apache, сообщила заместитель министра обороны королевства Аннабель Голди. В январе британские СМИ сообщали, что Великобритания предоставит Украине до четырех военных вертолетов Apache после того, как передаст ей танки Challenger 2. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20220908/apache-1815479379.html

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украина, россия, великобритания, сергей лавров, дмитрий песков, нато, mcdonnell douglas ah-64 apache, в мире