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Хабаровчан предупредили о подтоплениях из-за вскрытия реки Амур - РИА Новости, 03.05.2023
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02:51 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/amur-1869302823.html
Хабаровчан предупредили о подтоплениях из-за вскрытия реки Амур
Хабаровчан предупредили о подтоплениях из-за вскрытия реки Амур - РИА Новости, 03.05.2023
Хабаровчан предупредили о подтоплениях из-за вскрытия реки Амур
Вскрытие реки Амур возле Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае прогнозируется в период с 7 по 9 мая, существует опасность подтопления автомобильных дорог и... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T02:51
2023-05-03T02:51
происшествия
николаевск-на-амуре
внии гочс
хабаровский край
амур (река)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вскрытие реки Амур возле Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае прогнозируется в период с 7 по 9 мая, существует опасность подтопления автомобильных дорог и объектов инфраструктуры в трех районах региона, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Вскрытие Амура у Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае прогнозируется 7-9 мая. Здесь также существует вероятность возникновения опасных гидрологических явлений с подтоплением участков дорог, сельхозугодий и объектов инфраструктуры в Комсомольском, Ульчском и Николаевском районах", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что выход воды на пойму также возможен при вскрытии рек Кан в Красноярском крае, Шилка в Забайкальском крае и малых рек в Вельском и Холмогорском районах Архангельской области.
https://ria.ru/20230420/evakuatsiya-1866600075.html
николаевск-на-амуре
хабаровский край
амур (река)
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происшествия, николаевск-на-амуре, внии гочс, хабаровский край, амур (река)
Происшествия, Николаевск-на-Амуре, ВНИИ ГОЧС, Хабаровский край, Амур (река)
Хабаровчан предупредили о подтоплениях из-за вскрытия реки Амур

ВНИИ ГОЧС: в период с 7 по 9 мая прогнозируется вскрытие Амура, есть опасность подтопления

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе
Автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вскрытие реки Амур возле Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае прогнозируется в период с 7 по 9 мая, существует опасность подтопления автомобильных дорог и объектов инфраструктуры в трех районах региона, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Вскрытие Амура у Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае прогнозируется 7-9 мая. Здесь также существует вероятность возникновения опасных гидрологических явлений с подтоплением участков дорог, сельхозугодий и объектов инфраструктуры в Комсомольском, Ульчском и Николаевском районах", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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Отмечается, что выход воды на пойму также возможен при вскрытии рек Кан в Красноярском крае, Шилка в Забайкальском крае и малых рек в Вельском и Холмогорском районах Архангельской области.
 
ПроисшествияНиколаевск-на-АмуреВНИИ ГОЧСХабаровский крайАмур (река)
 
 
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