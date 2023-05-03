https://ria.ru/20230503/amur-1869302823.html

Хабаровчан предупредили о подтоплениях из-за вскрытия реки Амур

Хабаровчан предупредили о подтоплениях из-за вскрытия реки Амур - РИА Новости, 03.05.2023

Хабаровчан предупредили о подтоплениях из-за вскрытия реки Амур

Вскрытие реки Амур возле Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае прогнозируется в период с 7 по 9 мая, существует опасность подтопления автомобильных дорог и... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T02:51

2023-05-03T02:51

2023-05-03T02:51

происшествия

николаевск-на-амуре

внии гочс

хабаровский край

амур (река)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вскрытие реки Амур возле Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае прогнозируется в период с 7 по 9 мая, существует опасность подтопления автомобильных дорог и объектов инфраструктуры в трех районах региона, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Вскрытие Амура у Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае прогнозируется 7-9 мая. Здесь также существует вероятность возникновения опасных гидрологических явлений с подтоплением участков дорог, сельхозугодий и объектов инфраструктуры в Комсомольском, Ульчском и Николаевском районах", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что выход воды на пойму также возможен при вскрытии рек Кан в Красноярском крае, Шилка в Забайкальском крае и малых рек в Вельском и Холмогорском районах Архангельской области.

https://ria.ru/20230420/evakuatsiya-1866600075.html

николаевск-на-амуре

хабаровский край

амур (река)

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происшествия, николаевск-на-амуре, внии гочс, хабаровский край, амур (река)