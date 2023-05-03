https://ria.ru/20230503/amur-1869302823.html
Хабаровчан предупредили о подтоплениях из-за вскрытия реки Амур
Хабаровчан предупредили о подтоплениях из-за вскрытия реки Амур - РИА Новости, 03.05.2023
Хабаровчан предупредили о подтоплениях из-за вскрытия реки Амур
Вскрытие реки Амур возле Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае прогнозируется в период с 7 по 9 мая, существует опасность подтопления автомобильных дорог и... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T02:51
2023-05-03T02:51
2023-05-03T02:51
происшествия
николаевск-на-амуре
внии гочс
хабаровский край
амур (река)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575889473_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_4830478029612ff86c41ff85567ec282.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вскрытие реки Амур возле Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае прогнозируется в период с 7 по 9 мая, существует опасность подтопления автомобильных дорог и объектов инфраструктуры в трех районах региона, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Вскрытие Амура у Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае прогнозируется 7-9 мая. Здесь также существует вероятность возникновения опасных гидрологических явлений с подтоплением участков дорог, сельхозугодий и объектов инфраструктуры в Комсомольском, Ульчском и Николаевском районах", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что выход воды на пойму также возможен при вскрытии рек Кан в Красноярском крае, Шилка в Забайкальском крае и малых рек в Вельском и Холмогорском районах Архангельской области.
https://ria.ru/20230420/evakuatsiya-1866600075.html
николаевск-на-амуре
хабаровский край
амур (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575889473_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_efa9ee066ab5d71da778fec12ed65b4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, николаевск-на-амуре, внии гочс, хабаровский край, амур (река)
Происшествия, Николаевск-на-Амуре, ВНИИ ГОЧС, Хабаровский край, Амур (река)
Хабаровчан предупредили о подтоплениях из-за вскрытия реки Амур
ВНИИ ГОЧС: в период с 7 по 9 мая прогнозируется вскрытие Амура, есть опасность подтопления