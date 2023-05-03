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Командир САУ "Акация" рассказал об уничтожении наступавших пехотинцев ВСУ - РИА Новости, 03.05.2023
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05:57 03.05.2023 (обновлено: 09:05 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/akatsiya-1869308453.html
Командир САУ "Акация" рассказал об уничтожении наступавших пехотинцев ВСУ
Командир САУ "Акация" рассказал об уничтожении наступавших пехотинцев ВСУ - РИА Новости, 03.05.2023
Командир САУ "Акация" рассказал об уничтожении наступавших пехотинцев ВСУ
Взвод 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3М "Акация" уничтожил пытающуюся наступать украинскую пехоту, рассказал командир одного из орудий... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T05:57
2023-05-03T09:05
безопасность
россия
киев
западный военный округ (зво)
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Взвод 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3М "Акация" уничтожил пытающуюся наступать украинскую пехоту, рассказал командир одного из орудий в видео, опубликованном Минобороны России.На кадрах показана боевая работа расчетов "Акаций" Западного военного округа: самоходки наносят удары по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники противника с закрытых огневых позиций. Военные используют тактику огневого налета — прибывают в назначенный район, отрабатывают по указанным целям и покидают позиции. Корректировку огня проводят расчеты беспилотников.На видео также показано, как военнослужащие загружают в машину боекомплект, наводят по переданным с дрона координатам и наносят удары. С камеры, установленной на беспилотнике, запечатлены попадания снарядов по целям."Мы работаем по вражеской пехоте, по фортификационным укреплениям. Также орудия предназначены для уничтожения вражеских батарей, бункеров, блиндажей. Основной тип снарядов — это осколочно-фугасные. В зависимости от того, как нам дают цели, зависит плотность графика работы", — рассказал командир орудия.Он привел эпизод боевой службы, когда расчет работал во взводе, каждая артустановка выпустила по половине боекомплекта, то есть по 20-25 снарядов. После этого бойцам доложили об уничтожении большого количества пехоты, шедшей в наступление.При спецоперации артиллерийские подразделения ЗВО выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей украинских военных, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники противника. Тем самым они обеспечивают продвижение мотострелковых подразделений и овладение опорными пунктами ВСУ.
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1864177083.html
https://ria.ru/20230419/akatsiya-1866220316.html
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безопасность, россия, киев, западный военный округ (зво)
Безопасность, Россия, Киев, Западный военный округ (ЗВО)
Командир САУ "Акация" рассказал об уничтожении наступавших пехотинцев ВСУ

Командир "Акации" заявил об уничтожении российскими артиллеристами пехотинцев ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Взвод 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3М "Акация" уничтожил пытающуюся наступать украинскую пехоту, рассказал командир одного из орудий в видео, опубликованном Минобороны России.
На кадрах показана боевая работа расчетов "Акаций" Западного военного округа: самоходки наносят удары по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники противника с закрытых огневых позиций. Военные используют тактику огневого налета — прибывают в назначенный район, отрабатывают по указанным целям и покидают позиции. Корректировку огня проводят расчеты беспилотников.
На видео также показано, как военнослужащие загружают в машину боекомплект, наводят по переданным с дрона координатам и наносят удары. С камеры, установленной на беспилотнике, запечатлены попадания снарядов по целям.
"Мы работаем по вражеской пехоте, по фортификационным укреплениям. Также орудия предназначены для уничтожения вражеских батарей, бункеров, блиндажей. Основной тип снарядов — это осколочно-фугасные. В зависимости от того, как нам дают цели, зависит плотность графика работы", — рассказал командир орудия.
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Он привел эпизод боевой службы, когда расчет работал во взводе, каждая артустановка выпустила по половине боекомплекта, то есть по 20-25 снарядов. После этого бойцам доложили об уничтожении большого количества пехоты, шедшей в наступление.
«

"У нас в расчете четыре человека: я — командир, мой наводчик, мы — штатные контрактники, механик-водитель — доброволец, заряжающий призван по мобилизации. Коллектив слаженный. Опыт есть уже. Проблем нет", — отметил командир.

При спецоперации артиллерийские подразделения ЗВО выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей украинских военных, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники противника. Тем самым они обеспечивают продвижение мотострелковых подразделений и овладение опорными пунктами ВСУ.
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