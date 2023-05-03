https://ria.ru/20230503/akatsiya-1869308453.html

Командир САУ "Акация" рассказал об уничтожении наступавших пехотинцев ВСУ

Командир САУ "Акация" рассказал об уничтожении наступавших пехотинцев ВСУ - РИА Новости, 03.05.2023

Командир САУ "Акация" рассказал об уничтожении наступавших пехотинцев ВСУ

Взвод 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3М "Акация" уничтожил пытающуюся наступать украинскую пехоту, рассказал командир одного из орудий... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T05:57

2023-05-03T05:57

2023-05-03T09:05

безопасность

россия

киев

западный военный округ (зво)

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Взвод 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3М "Акация" уничтожил пытающуюся наступать украинскую пехоту, рассказал командир одного из орудий в видео, опубликованном Минобороны России.На кадрах показана боевая работа расчетов "Акаций" Западного военного округа: самоходки наносят удары по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники противника с закрытых огневых позиций. Военные используют тактику огневого налета — прибывают в назначенный район, отрабатывают по указанным целям и покидают позиции. Корректировку огня проводят расчеты беспилотников.На видео также показано, как военнослужащие загружают в машину боекомплект, наводят по переданным с дрона координатам и наносят удары. С камеры, установленной на беспилотнике, запечатлены попадания снарядов по целям."Мы работаем по вражеской пехоте, по фортификационным укреплениям. Также орудия предназначены для уничтожения вражеских батарей, бункеров, блиндажей. Основной тип снарядов — это осколочно-фугасные. В зависимости от того, как нам дают цели, зависит плотность графика работы", — рассказал командир орудия.Он привел эпизод боевой службы, когда расчет работал во взводе, каждая артустановка выпустила по половине боекомплекта, то есть по 20-25 снарядов. После этого бойцам доложили об уничтожении большого количества пехоты, шедшей в наступление.При спецоперации артиллерийские подразделения ЗВО выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей украинских военных, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники противника. Тем самым они обеспечивают продвижение мотострелковых подразделений и овладение опорными пунктами ВСУ.

https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1864177083.html

https://ria.ru/20230419/akatsiya-1866220316.html

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безопасность, россия, киев, западный военный округ (зво)