https://ria.ru/20230502/zoopark-1869266549.html

В Карачаево-Черкесии нашли хищных животных в незаконном зоопарке в доме

В Карачаево-Черкесии нашли хищных животных в незаконном зоопарке в доме - РИА Новости, 02.05.2023

В Карачаево-Черкесии нашли хищных животных в незаконном зоопарке в доме

Тридцать хищников: львов, леопардов, тигров, пум и рысей обнаружили в подпольном зоопарке на территории частного домовладения в Карачаево-Черкесии, сообщило... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T19:44

2023-05-02T19:44

2023-05-02T19:44

происшествия

зеленчукский район

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

карачаево-черкесская республика (кчр)

россия

животные

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НАЛЬЧИК, 2 мая – РИА Новости. Тридцать хищников: львов, леопардов, тигров, пум и рысей обнаружили в подпольном зоопарке на территории частного домовладения в Карачаево-Черкесии, сообщило Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора. Отмечается, что животные находились в клетках на задней части территории домовладения, где поживает индивидуальный предприниматель. "Использовать животных в культурно-зрелищных целях предприниматель не имел права, так как у него отсутствовала лицензия. Управлением Россельхознадзора ему объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. В адрес прокуратуры КЧР направлена информация для принятия мер", - уточняет ведомство.

https://ria.ru/20230502/medved-1869122559.html

зеленчукский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, зеленчукский район, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), карачаево-черкесская республика (кчр), россия, животные