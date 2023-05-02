https://ria.ru/20230502/zoopark-1869266549.html
В Карачаево-Черкесии нашли хищных животных в незаконном зоопарке в доме
В Карачаево-Черкесии нашли хищных животных в незаконном зоопарке в доме - РИА Новости, 02.05.2023
В Карачаево-Черкесии нашли хищных животных в незаконном зоопарке в доме
Тридцать хищников: львов, леопардов, тигров, пум и рысей обнаружили в подпольном зоопарке на территории частного домовладения в Карачаево-Черкесии, сообщило... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T19:44
2023-05-02T19:44
2023-05-02T19:44
происшествия
зеленчукский район
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
карачаево-черкесская республика (кчр)
россия
животные
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НАЛЬЧИК, 2 мая – РИА Новости. Тридцать хищников: львов, леопардов, тигров, пум и рысей обнаружили в подпольном зоопарке на территории частного домовладения в Карачаево-Черкесии, сообщило Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора. Отмечается, что животные находились в клетках на задней части территории домовладения, где поживает индивидуальный предприниматель. "Использовать животных в культурно-зрелищных целях предприниматель не имел права, так как у него отсутствовала лицензия. Управлением Россельхознадзора ему объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. В адрес прокуратуры КЧР направлена информация для принятия мер", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20230502/medved-1869122559.html
зеленчукский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зеленчукский район, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), карачаево-черкесская республика (кчр), россия, животные
Происшествия, Зеленчукский район, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Россия, Животные
В Карачаево-Черкесии нашли хищных животных в незаконном зоопарке в доме
В Карачаево-Черкесии обнаружили 30 хищных животных в подпольном зоопарке в частном доме