https://ria.ru/20230502/zelenskiy-1869257238.html
Зеленский встретился с главой парламента Португалии
Зеленский встретился с главой парламента Португалии - РИА Новости, 02.05.2023
Зеленский встретился с главой парламента Португалии
Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с председателем парламента Португалии Аугушту Сантушем Силвой. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T19:08
2023-05-02T19:08
2023-05-02T19:08
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с председателем парламента Португалии Аугушту Сантушем Силвой. "Провел встречу с председателем парламента Португалии Аугушту Сантушем Силвой. Обсудили взаимодействие на пути интеграции Украины в Европейский союз и НАТО, первоочередные потребности украинских защитников. Начало переговоров о вступлении в ЕС до конца этого года станет мощным стимулом для украинского общества", - написал Зеленский в телеграм-канале. Он также выразил надежду, что правительство и парламент Португалии смогут принять "необходимые решения для усиления возможностей украинских защитников на передовой". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель операции – освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230501/zelenskiy-1869031004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, португалия, украина, владимир зеленский, аугушту сантуш силва, европа, нато, евросоюз
В мире, Португалия, Украина, Владимир Зеленский, Аугушту Сантуш Силва, Европа, НАТО, Евросоюз
Зеленский встретился с главой парламента Португалии
Президент Украины Зеленский сообщил, что встретился с главой парламента Португалии Силвой