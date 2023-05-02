https://ria.ru/20230502/zelenskiy-1869257238.html

Зеленский встретился с главой парламента Португалии

Зеленский встретился с главой парламента Португалии - РИА Новости, 02.05.2023

Зеленский встретился с главой парламента Португалии

Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с председателем парламента Португалии Аугушту Сантушем Силвой. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T19:08

2023-05-02T19:08

2023-05-02T19:08

в мире

португалия

украина

владимир зеленский

аугушту сантуш силва

европа

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847319863_0:0:2297:1292_1920x0_80_0_0_171269860d6129335f071a09f6f7e236.jpg

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с председателем парламента Португалии Аугушту Сантушем Силвой. "Провел встречу с председателем парламента Португалии Аугушту Сантушем Силвой. Обсудили взаимодействие на пути интеграции Украины в Европейский союз и НАТО, первоочередные потребности украинских защитников. Начало переговоров о вступлении в ЕС до конца этого года станет мощным стимулом для украинского общества", - написал Зеленский в телеграм-канале. Он также выразил надежду, что правительство и парламент Португалии смогут принять "необходимые решения для усиления возможностей украинских защитников на передовой". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель операции – освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230501/zelenskiy-1869031004.html

португалия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, португалия, украина, владимир зеленский, аугушту сантуш силва, европа, нато, евросоюз