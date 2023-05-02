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Зеленский встретился с главой парламента Португалии - РИА Новости, 02.05.2023
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19:08 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/zelenskiy-1869257238.html
Зеленский встретился с главой парламента Португалии
Зеленский встретился с главой парламента Португалии - РИА Новости, 02.05.2023
Зеленский встретился с главой парламента Португалии
Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с председателем парламента Португалии Аугушту Сантушем Силвой. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T19:08
2023-05-02T19:08
в мире
португалия
украина
владимир зеленский
аугушту сантуш силва
европа
нато
евросоюз
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с председателем парламента Португалии Аугушту Сантушем Силвой. "Провел встречу с председателем парламента Португалии Аугушту Сантушем Силвой. Обсудили взаимодействие на пути интеграции Украины в Европейский союз и НАТО, первоочередные потребности украинских защитников. Начало переговоров о вступлении в ЕС до конца этого года станет мощным стимулом для украинского общества", - написал Зеленский в телеграм-канале. Он также выразил надежду, что правительство и парламент Португалии смогут принять "необходимые решения для усиления возможностей украинских защитников на передовой". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель операции – освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, португалия, украина, владимир зеленский, аугушту сантуш силва, европа, нато, евросоюз
В мире, Португалия, Украина, Владимир Зеленский, Аугушту Сантуш Силва, Европа, НАТО, Евросоюз
Зеленский встретился с главой парламента Португалии

Президент Украины Зеленский сообщил, что встретился с главой парламента Португалии Силвой

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с председателем парламента Португалии Аугушту Сантушем Силвой.
"Провел встречу с председателем парламента Португалии Аугушту Сантушем Силвой. Обсудили взаимодействие на пути интеграции Украины в Европейский союз и НАТО, первоочередные потребности украинских защитников. Начало переговоров о вступлении в ЕС до конца этого года станет мощным стимулом для украинского общества", - написал Зеленский в телеграм-канале.
Он также выразил надежду, что правительство и парламент Португалии смогут принять "необходимые решения для усиления возможностей украинских защитников на передовой".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель операции – освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
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В миреПортугалияУкраинаВладимир ЗеленскийАугушту Сантуш СилваЕвропаНАТОЕвросоюз
 
 
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