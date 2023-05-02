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Источник: Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище - РИА Новости, 02.05.2023
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17:47 02.05.2023 (обновлено: 17:55 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/zaytsev-1869225310.html
Источник: Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище
Источник: Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище - РИА Новости, 02.05.2023
Источник: Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище
Модельера Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:47
2023-05-02T17:55
вячеслав зайцев
московская область (подмосковье)
россия
общество
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Модельера Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Зайцев - модельер, живописец, график, народный художник России, академик Российской академии художеств."Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище. Его сын Егор уже был в морге, сейчас направляется в храм вблизи деревни Каблуково", - сообщил собеседник агентства.
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вячеслав зайцев, московская область (подмосковье), россия, общество
Вячеслав Зайцев, Московская область (Подмосковье), Россия, Общество
Источник: Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище

Модельера Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМодельер Вячеслав Зайцев
Модельер Вячеслав Зайцев - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Модельер Вячеслав Зайцев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Модельера Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Зайцев - модельер, живописец, график, народный художник России, академик Российской академии художеств.
"Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище. Его сын Егор уже был в морге, сейчас направляется в храм вблизи деревни Каблуково", - сообщил собеседник агентства.
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Вячеслав ЗайцевМосковская область (Подмосковье)РоссияОбщество
 
 
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