https://ria.ru/20230502/zaytsev-1869225310.html

Источник: Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище

Источник: Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище - РИА Новости, 02.05.2023

Источник: Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище

Модельера Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:47

2023-05-02T17:47

2023-05-02T17:55

вячеслав зайцев

московская область (подмосковье)

россия

общество

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Модельера Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Зайцев - модельер, живописец, график, народный художник России, академик Российской академии художеств."Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище. Его сын Егор уже был в морге, сейчас направляется в храм вблизи деревни Каблуково", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230430/zaytsev-1868892237.html

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Владимир Лаврентьев

вячеслав зайцев, московская область (подмосковье), россия, общество