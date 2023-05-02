https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869223317.html

Цветы к портрету Валентина Юдашкина возложили возле его Дома моды

Цветы к портрету Валентина Юдашкина возложили возле его Дома моды - РИА Новости, 02.05.2023

Цветы к портрету Валентина Юдашкина возложили возле его Дома моды

Цветы к портрету модельера Валентина Юдашкина возложили возле его Дома моды на Кутузовском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:51

2023-05-02T17:51

2023-05-02T17:51

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Цветы к портрету модельера Валентина Юдашкина возложили возле его Дома моды на Кутузовском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Портрет с фотографией модельера стоит на входе в его Дом моды. На рамке внизу фотографии — орхидеи. Рядом — в брендированном дизайнерском сапоге — шесть белых цветов. Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни после продолжительной болезни. Соболезнования близким выразили модельер Денис Симачев, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, стилист Владислав Лисовец, ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и другие.

https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869140487.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, валентин юдашкин, знаменитости