Рейтинг@Mail.ru
Цветы к портрету Валентина Юдашкина возложили возле его Дома моды - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:51 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869223317.html
Цветы к портрету Валентина Юдашкина возложили возле его Дома моды
Цветы к портрету Валентина Юдашкина возложили возле его Дома моды - РИА Новости, 02.05.2023
Цветы к портрету Валентина Юдашкина возложили возле его Дома моды
Цветы к портрету модельера Валентина Юдашкина возложили возле его Дома моды на Кутузовском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:51
2023-05-02T17:51
культура
новости культуры
валентин юдашкин
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869223995_3:0:2527:1420_1920x0_80_0_0_f2011b72b7bc5c9592a9b94522f8f601.png
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Цветы к портрету модельера Валентина Юдашкина возложили возле его Дома моды на Кутузовском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Портрет с фотографией модельера стоит на входе в его Дом моды. На рамке внизу фотографии — орхидеи. Рядом — в брендированном дизайнерском сапоге — шесть белых цветов. Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни после продолжительной болезни. Соболезнования близким выразили модельер Денис Симачев, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, стилист Владислав Лисовец, ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и другие.
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869140487.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869223995_318:0:2211:1420_1920x0_80_0_0_4b4fae3919496204e39b1d1bacfed2f8.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, валентин юдашкин, знаменитости
Культура, Новости культуры, Валентин Юдашкин, Знаменитости
Цветы к портрету Валентина Юдашкина возложили возле его Дома моды

Цветы к портрету Валентина Юдашкина возложили возле его Дома моды на Кутузовском проспекте

© Фото : РИАНовостиЦветы к портрету модельера Валентина Юдашкина возложили возле его Дома моды на Кутузовском проспекте в Москве
Цветы к портрету модельера Валентина Юдашкина возложили возле его Дома моды на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : РИАНовости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Цветы к портрету модельера Валентина Юдашкина возложили возле его Дома моды на Кутузовском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Портрет с фотографией модельера стоит на входе в его Дом моды. На рамке внизу фотографии — орхидеи. Рядом — в брендированном дизайнерском сапоге — шесть белых цветов.
Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
Соболезнования близким выразили модельер Денис Симачев, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, стилист Владислав Лисовец, ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и другие.
Модельер Валентин Юдашкин - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Ему поклонялся Лувр. Феномен успеха Валентина Юдашкина
Вчера, 15:45
 
КультураНовости культурыВалентин ЮдашкинЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала