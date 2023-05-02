https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869190792.html
Зураб Церетели назвал искусство Юдашкина знаковым явлением
Зураб Церетели назвал искусство Юдашкина знаковым явлением - РИА Новости, 02.05.2023
Зураб Церетели назвал искусство Юдашкина знаковым явлением
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели назвал искусство модельера Валентина Юдашкина знаковым явлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:11
2023-05-02T16:11
2023-05-02T16:11
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новости культуры
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зураб церетели
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент Российской академии художеств Зураб Церетели назвал искусство модельера Валентина Юдашкина знаковым явлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе академии. "С болью в сердце мы переживаем уход одной из ярчайших творческих личностей современной России, талантливейшего художника, замечательного человека Валентина Юдашкина. Его искусство стало знаковым явлением рубежа веков, а уникальный почерк принес мастеру мировую известность и заслуженную любовь… Это огромная, невосполнимая потеря", — сказал Церетели, слова которого передает пресс-служба. Он также выразил соболезнования семье, родным и близким модельера.Юдашкин скончался на 60-м году жизни. Последние несколько лет модельер боролся с тяжелой болезнью.
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869165402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, валентин юдашкин, зураб церетели, знаменитости
Культура, Новости культуры, Валентин Юдашкин, Зураб Церетели, Знаменитости
Зураб Церетели назвал искусство Юдашкина знаковым явлением
Скульптор Церетели назвал искусство Валентина Юдашкина знаковым явлением рубежа веков
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент Российской академии художеств Зураб Церетели назвал искусство модельера Валентина Юдашкина знаковым явлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе академии.
"С болью в сердце мы переживаем уход одной из ярчайших творческих личностей современной России, талантливейшего художника, замечательного человека Валентина Юдашкина. Его искусство стало знаковым явлением рубежа веков, а уникальный почерк принес мастеру мировую известность и заслуженную любовь… Это огромная, невосполнимая потеря", — сказал Церетели, слова которого передает пресс-служба.
Он также выразил соболезнования семье, родным и близким модельера.
Юдашкин скончался на 60-м году жизни. Последние несколько лет модельер боролся с тяжелой болезнью.
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