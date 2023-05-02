https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869190792.html

Зураб Церетели назвал искусство Юдашкина знаковым явлением

Зураб Церетели назвал искусство Юдашкина знаковым явлением - РИА Новости, 02.05.2023

Зураб Церетели назвал искусство Юдашкина знаковым явлением

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели назвал искусство модельера Валентина Юдашкина знаковым явлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:11

2023-05-02T16:11

2023-05-02T16:11

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент Российской академии художеств Зураб Церетели назвал искусство модельера Валентина Юдашкина знаковым явлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе академии. "С болью в сердце мы переживаем уход одной из ярчайших творческих личностей современной России, талантливейшего художника, замечательного человека Валентина Юдашкина. Его искусство стало знаковым явлением рубежа веков, а уникальный почерк принес мастеру мировую известность и заслуженную любовь… Это огромная, невосполнимая потеря", — сказал Церетели, слова которого передает пресс-служба. Он также выразил соболезнования семье, родным и близким модельера.Юдашкин скончался на 60-м году жизни. Последние несколько лет модельер боролся с тяжелой болезнью.

https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869165402.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, валентин юдашкин, зураб церетели, знаменитости