https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869159591.html

Друзья и коллеги выразили соболезнования в связи со смертью Юдашкина

Друзья и коллеги выразили соболезнования в связи со смертью Юдашкина - РИА Новости, 02.05.2023

Друзья и коллеги выразили соболезнования в связи со смертью Юдашкина

Близкие и коллеги на своих страницах в соцсети выразили соболезнования в связи со смертью модельера и дизайнера Валентина Юдашкина. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:25

2023-05-02T14:25

2023-05-02T14:27

шоубиз

валентин юдашкин

надежда бабкина

николай басков

наташа королева (наталия порывай)

игорь крутой

знаменитости

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Близкие и коллеги на своих страницах в соцсети выразили соболезнования в связи со смертью модельера и дизайнера Валентина Юдашкина. "Ушла легенда мировой моды ,потрясающий человек и друг. Мои глубочайшие соболезнования!" – отреагировал исполнитель Николай Басков."Такие звезды и легенды не уходят, такие остаются навсегда! Ты в моем сердце, мой друг!" – подчеркнул певец Филипп Киркоров."Валечка, царствие небесное!" – отреагировала певица Наташа Королева. Поклонники также выразили соболезнования родным и близким модельера. Модельер Валентин Юдашкин умер после многолетней борьбы с онкологией. Ему было всего 59 лет.

https://ria.ru/20220622/nartsiss-1797484428.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

валентин юдашкин, надежда бабкина, николай басков, наташа королева (наталия порывай), игорь крутой, знаменитости