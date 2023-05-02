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Друзья и коллеги выразили соболезнования в связи со смертью Юдашкина - РИА Новости, 02.05.2023
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Шоубиз
 
14:25 02.05.2023 (обновлено: 14:27 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869159591.html
Друзья и коллеги выразили соболезнования в связи со смертью Юдашкина
Друзья и коллеги выразили соболезнования в связи со смертью Юдашкина - РИА Новости, 02.05.2023
Друзья и коллеги выразили соболезнования в связи со смертью Юдашкина
Близкие и коллеги на своих страницах в соцсети выразили соболезнования в связи со смертью модельера и дизайнера Валентина Юдашкина. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:25
2023-05-02T14:27
шоубиз
валентин юдашкин
надежда бабкина
николай басков
наташа королева (наталия порывай)
игорь крутой
знаменитости
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Близкие и коллеги на своих страницах в соцсети выразили соболезнования в связи со смертью модельера и дизайнера Валентина Юдашкина. "Ушла легенда мировой моды ,потрясающий человек и друг. Мои глубочайшие соболезнования!" – отреагировал исполнитель Николай Басков."Такие звезды и легенды не уходят, такие остаются навсегда! Ты в моем сердце, мой друг!" – подчеркнул певец Филипп Киркоров."Валечка, царствие небесное!" – отреагировала певица Наташа Королева. Поклонники также выразили соболезнования родным и близким модельера. Модельер Валентин Юдашкин умер после многолетней борьбы с онкологией. Ему было всего 59 лет.
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валентин юдашкин, надежда бабкина, николай басков, наташа королева (наталия порывай), игорь крутой, знаменитости
Шоубиз, Валентин Юдашкин, Надежда Бабкина, Николай Басков, Наташа Королева (Наталия Порывай), Игорь Крутой, Знаменитости
Друзья и коллеги выразили соболезнования в связи со смертью Юдашкина

Знаменитости выразили соболезнования в связи со смертью модельера Валентина Юдашкина

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМодельер Валентин Юдашкин после окончания показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Модельер Валентин Юдашкин после окончания показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Близкие и коллеги на своих страницах в соцсети выразили соболезнования в связи со смертью модельера и дизайнера Валентина Юдашкина.
«
"Валя был поцелованным Богом художником и очень тонким, ранимым человеком добрейшей души. Несмотря на внешнюю хрупкость, он обладал колоссальной внутренней силой", – рассказала певица Надежда Бабкина.
"Ушла легенда мировой моды ,потрясающий человек и друг. Мои глубочайшие соболезнования!" – отреагировал исполнитель Николай Басков.
© @igorkrutoy65Фотография, опубликованная Игорем Крутым
Фотография, опубликованная Игорем Крутым
© @igorkrutoy65
Фотография, опубликованная Игорем Крутым
"Такие звезды и легенды не уходят, такие остаются навсегда! Ты в моем сердце, мой друг!" – подчеркнул певец Филипп Киркоров.
«
"Прощай, друг!" – написал композитор Игорь Крутой.
"Валечка, царствие небесное!" – отреагировала певица Наташа Королева.
© @koroleva__starФотография, опубликованная Наташей Королевой
Фотография, опубликованная Наташей Королевой
© @koroleva__star
Фотография, опубликованная Наташей Королевой
Поклонники также выразили соболезнования родным и близким модельера.
«
"Грустно очень! Ушла легенда", "Светлая память. Талантище!", "Уходят наши великие кутюрье, которые достигли мировой славы. Вечная память!", "Спокойного путешествия его душе", – написали пользователи.
Модельер Валентин Юдашкин умер после многолетней борьбы с онкологией. Ему было всего 59 лет.
Певец Пьер Нарцисс - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Захарова выразила соболезнования из-за смерти Пьера Нарцисса
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ШоубизВалентин ЮдашкинНадежда БабкинаНиколай БасковНаташа Королева (Наталия Порывай)Игорь КрутойЗнаменитости
 
 
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