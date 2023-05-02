https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869151978.html
Модельер Денис Симачев назвал смерть Юдашкина огромной потерей для культуры
Модельер Денис Симачев назвал смерть Юдашкина огромной потерей для культуры - РИА Новости, 02.05.2023
Модельер Денис Симачев назвал смерть Юдашкина огромной потерей для культуры
Уход модельера Валентина Юшадкина — огромная потеря для русской культуры и моды, заявил РИА Новости модельер Денис Симачев. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:33
2023-05-02T14:33
2023-05-02T14:33
культура
новости культуры
денис симачев
валентин юдашкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796083134_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_1cb5a0ebdc10352c30846ef2efa737d4.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Уход модельера Валентина Юшадкина — огромная потеря для русской культуры и моды, заявил РИА Новости модельер Денис Симачев. Он выразил соболезнования родным и близким Юдашкина.Модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни.
https://ria.ru/20230501/zaytsev-1868886219.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796083134_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c7611b26448c12316d8f4f9c17194b60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, денис симачев, валентин юдашкин
Культура, Новости культуры, Денис Симачев, Валентин Юдашкин
Модельер Денис Симачев назвал смерть Юдашкина огромной потерей для культуры
Модельер Денис Симачев об уходе Юдашкина: огромная потеря для русской культуры и моды