Рейтинг@Mail.ru
Модельер Денис Симачев назвал смерть Юдашкина огромной потерей для культуры - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:33 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869151978.html
Модельер Денис Симачев назвал смерть Юдашкина огромной потерей для культуры
Модельер Денис Симачев назвал смерть Юдашкина огромной потерей для культуры - РИА Новости, 02.05.2023
Модельер Денис Симачев назвал смерть Юдашкина огромной потерей для культуры
Уход модельера Валентина Юшадкина — огромная потеря для русской культуры и моды, заявил РИА Новости модельер Денис Симачев. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:33
2023-05-02T14:33
культура
новости культуры
денис симачев
валентин юдашкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796083134_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_1cb5a0ebdc10352c30846ef2efa737d4.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Уход модельера Валентина Юшадкина — огромная потеря для русской культуры и моды, заявил РИА Новости модельер Денис Симачев. Он выразил соболезнования родным и близким Юдашкина.Модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни.
https://ria.ru/20230501/zaytsev-1868886219.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796083134_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c7611b26448c12316d8f4f9c17194b60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, денис симачев, валентин юдашкин
Культура, Новости культуры, Денис Симачев, Валентин Юдашкин
Модельер Денис Симачев назвал смерть Юдашкина огромной потерей для культуры

Модельер Денис Симачев об уходе Юдашкина: огромная потеря для русской культуры и моды

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМодельер Денис Симачев на XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Модельер Денис Симачев на XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Уход модельера Валентина Юшадкина — огромная потеря для русской культуры и моды, заявил РИА Новости модельер Денис Симачев.
«
"Еще учитывая, что это произошло сразу после ухода Славы Зайцева, российская мода очень многое потеряла за эти дни", - сказал Симачев.
Он выразил соболезнования родным и близким Юдашкина.
Модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни.
Модельер Вячеслав Зайцев перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Умер Вячеслав Зайцев: "красный модельер" и "солнечный зайчик"
1 мая, 00:04
 
КультураНовости культурыДенис СимачевВалентин Юдашкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала