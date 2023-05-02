https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869151224.html

Басков назвал Юдашкина легендой мировой моды

Басков назвал Юдашкина легендой мировой моды - РИА Новости, 02.05.2023

Басков назвал Юдашкина легендой мировой моды

Модельер Валентин Юдашкин был легендой мировой моды, потрясающим человеком и другом, заявил певец Николай Басков. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:53

2023-05-02T13:53

2023-05-02T14:41

шоубиз

россия

валентин юдашкин

николай басков

николай цискаридзе

филипп киркоров

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869139983_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bb82e1332c8d7d87178ac97f43980f01.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Модельер Валентин Юдашкин был легендой мировой моды, потрясающим человеком и другом, заявил певец Николай Басков. "Ушла легенда мировой моды, потрясающий человек и друг. Мои глубочайшие соболезнования родным, близким и всем поклонникам гения", - написал Басков в Instagram*. В свою очередь народная артистка России Надежда Бабкина отметила, что Юдашкин был очень тонким и ранимым человеком, обладающим внутренней силой."Валя был поцелованным Богом художником и очень тонким, ранимым человеком добрейшей души. Несмотря на внешнюю хрупкость, он обладал колоссальной внутренней силой. Эта сила помогала ему долгие годы бороться с тяжелым недугом и продолжать творить. Валя обладал бесценным даром создавать красоту и щедро делиться ею с другими", - написала она в Instagram*.Свои соболезнования выразил и ректор Академии балета имени Вагановой, народный артист РФ Николай Цискаридзе. "Не стало Валентина Юдашкина. 59 лет! Очень молодой возраст и тяжелейшая утрата для семьи и всех нас... Скорбим", - говорится в его Telegram-канале. "Такие звезды и легенды не уходят... такие остаются навсегда! Ты в моем сердце, мой Друг!" - написал певец Филипп Киркоров в Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869128410.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, валентин юдашкин, николай басков, николай цискаридзе, филипп киркоров, общество