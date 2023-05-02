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Против экс-главы охраны Януковича завели дело за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 02.05.2023
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10:35 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/yanukovich-1869076947.html
Против экс-главы охраны Януковича завели дело за сотрудничество с Россией
Против экс-главы охраны Януковича завели дело за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 02.05.2023
Против экс-главы охраны Януковича завели дело за сотрудничество с Россией
Уголовное дело заведено против экс-руководителя охраны бывшего президента Украины Виктора Януковича Вячеслава Зеневского за то, что он якобы консультировал... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:35
2023-05-02T10:35
в мире
россия
украина
херсон
виктор янукович
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Уголовное дело заведено против экс-руководителя охраны бывшего президента Украины Виктора Януковича Вячеслава Зеневского за то, что он якобы консультировал российских военных по тактике ведения боев с украинскими военными, сообщили в Службе безопасности Украины. "СБУ сообщила о подозрении бывшему руководителю охраны Януковича. Речь идет о Вячеславе Заневском… На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении СБУ в телеграм-канале. По информации ведомства, Заневский якобы летом прошлого года помогал выявлять "украинских патриотов, в том числе участников антитеррористической операции и ветеранов ВСУ" в Херсоне и подконтрольной РФ части Николаевской области, а также консультировал военные подразделения РФ по тактике ведения боевых действий против украинских военных. Ранее во вторник госбюро расследований Украины сообщило, что с февраля прошлого года в стране заведено более тысячи дел по статье "госизмена". Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Харьковской областях.
https://ria.ru/20230310/yanukovich-1857054006.html
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в мире, россия, украина, херсон, виктор янукович, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Россия, Украина, Херсон, Виктор Янукович, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Против экс-главы охраны Януковича завели дело за сотрудничество с Россией

СБУ завела дело против экс-главы охраны Януковича за сотрудничество с Россией

© Фото : Служба безпеки України Сотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : Служба безпеки України
Сотрудники СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Уголовное дело заведено против экс-руководителя охраны бывшего президента Украины Виктора Януковича Вячеслава Зеневского за то, что он якобы консультировал российских военных по тактике ведения боев с украинскими военными, сообщили в Службе безопасности Украины.
"СБУ сообщила о подозрении бывшему руководителю охраны Януковича. Речь идет о Вячеславе Заневском… На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении СБУ в телеграм-канале.
По информации ведомства, Заневский якобы летом прошлого года помогал выявлять "украинских патриотов, в том числе участников антитеррористической операции и ветеранов ВСУ" в Херсоне и подконтрольной РФ части Николаевской области, а также консультировал военные подразделения РФ по тактике ведения боевых действий против украинских военных.
Ранее во вторник госбюро расследований Украины сообщило, что с февраля прошлого года в стране заведено более тысячи дел по статье "госизмена". Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Харьковской областях.
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