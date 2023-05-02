https://ria.ru/20230502/yanukovich-1869076947.html

Против экс-главы охраны Януковича завели дело за сотрудничество с Россией

Против экс-главы охраны Януковича завели дело за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 02.05.2023

Против экс-главы охраны Януковича завели дело за сотрудничество с Россией

Уголовное дело заведено против экс-руководителя охраны бывшего президента Украины Виктора Януковича Вячеслава Зеневского за то, что он якобы консультировал... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T10:35

2023-05-02T10:35

2023-05-02T10:35

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Уголовное дело заведено против экс-руководителя охраны бывшего президента Украины Виктора Януковича Вячеслава Зеневского за то, что он якобы консультировал российских военных по тактике ведения боев с украинскими военными, сообщили в Службе безопасности Украины. "СБУ сообщила о подозрении бывшему руководителю охраны Януковича. Речь идет о Вячеславе Заневском… На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении СБУ в телеграм-канале. По информации ведомства, Заневский якобы летом прошлого года помогал выявлять "украинских патриотов, в том числе участников антитеррористической операции и ветеранов ВСУ" в Херсоне и подконтрольной РФ части Николаевской области, а также консультировал военные подразделения РФ по тактике ведения боевых действий против украинских военных. Ранее во вторник госбюро расследований Украины сообщило, что с февраля прошлого года в стране заведено более тысячи дел по статье "госизмена". Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Харьковской областях.

https://ria.ru/20230310/yanukovich-1857054006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, херсон, виктор янукович, вооруженные силы украины, служба безопасности украины