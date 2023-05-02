https://ria.ru/20230502/yantar-1869088208.html

Как найти янтарь и почему в нём застряли насекомые? История добычи янтаря

Как найти янтарь и почему в нём застряли насекомые? История добычи янтаря - РИА Новости, 02.05.2023

Как найти янтарь и почему в нём застряли насекомые? История добычи янтаря

Россия занимает первое место в мире по добыче янтаря. Его средний возраст около 50 миллионов лет, и за свою историю он получил множество названий - "слёзы моря" или "дар солнца". Использовать янтарь начали несколько тысяч лет назад, но что же он такое на самом деле? Почему янтарь находят на берегу моря и как отличить настоящий камень от подделки?

2023-05-02T14:00

2023-05-02T14:00

2023-05-02T14:00

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янтарь (калининград)

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Как найти янтарь и почему в нем застряли насекомые? История добычи янтаря Россия занимает первое место в мире по добыче янтаря. Его средний возраст составляет около 50 миллионов лет, и за свою историю он получил множество поэтических названий - «слёзы моря» или «дар солнца». Добывать и использовать янтарь начали несколько тысяч лет назад, но что же он такое на самом деле? Где его добывают? Почему янтарь можно найти на берегу моря и как отличить настоящий камень от подделки? audio/mpeg

Как найти янтарь и почему в нем застряли насекомые? История добычи янтаря Россия занимает первое место в мире по добыче янтаря. Его средний возраст составляет около 50 миллионов лет, и за свою историю он получил множество поэтических названий - «слёзы моря» или «дар солнца». Добывать и использовать янтарь начали несколько тысяч лет назад, но что же он такое на самом деле? Где его добывают? Почему янтарь можно найти на берегу моря и как отличить настоящий камень от подделки? audio/mpeg

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