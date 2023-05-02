https://ria.ru/20230502/yantar-1869088208.html
Как найти янтарь и почему в нём застряли насекомые? История добычи янтаря
Как найти янтарь и почему в нём застряли насекомые? История добычи янтаря - РИА Новости, 02.05.2023
Как найти янтарь и почему в нём застряли насекомые? История добычи янтаря
Россия занимает первое место в мире по добыче янтаря. Его средний возраст около 50 миллионов лет, и за свою историю он получил множество названий - "слёзы моря" или "дар солнца". Использовать янтарь начали несколько тысяч лет назад, но что же он такое на самом деле? Почему янтарь находят на берегу моря и как отличить настоящий камень от подделки?
2023-05-02T14:00
2023-05-02T14:00
2023-05-02T14:00
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технологии
россия
калининград
янтарь
янтарь (калининград)
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Как найти янтарь и почему в нем застряли насекомые? История добычи янтаря
Россия занимает первое место в мире по добыче янтаря. Его средний возраст составляет около 50 миллионов лет, и за свою историю он получил множество поэтических названий - «слёзы моря» или «дар солнца». Добывать и использовать янтарь начали несколько тысяч лет назад, но что же он такое на самом деле? Где его добывают? Почему янтарь можно найти на берегу моря и как отличить настоящий камень от подделки?
audio/mpeg
Как найти янтарь и почему в нем застряли насекомые? История добычи янтаря
Россия занимает первое место в мире по добыче янтаря. Его средний возраст составляет около 50 миллионов лет, и за свою историю он получил множество поэтических названий - «слёзы моря» или «дар солнца». Добывать и использовать янтарь начали несколько тысяч лет назад, но что же он такое на самом деле? Где его добывают? Почему янтарь можно найти на берегу моря и как отличить настоящий камень от подделки?
audio/mpeg
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Истории.doc, Подкаст, Технологии, Россия, Калининград, янтарь, Янтарь (Калининград)
Как найти янтарь и почему в нём застряли насекомые? История добычи янтаря
Россия занимает первое место в мире по добыче янтаря. Его средний возраст около 50 миллионов лет, и за свою историю он получил множество названий - "слёзы моря" или "дар солнца". Использовать янтарь начали несколько тысяч лет назад, но что же он такое на самом деле? Почему янтарь находят на берегу моря и как отличить настоящий камень от подделки?