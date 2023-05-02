https://ria.ru/20230502/yakovlevka-1869240274.html

ВСУ выпустили по Яковлевке в ДНР 12 снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Яковлевке в ДНР 12 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 02.05.2023

ВСУ выпустили по Яковлевке в ДНР 12 снарядов натовского калибра

Украинские войска в 17.35 выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Яковлевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T18:30

2023-05-02T18:30

2023-05-02T18:30

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.35 выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Яковлевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.35 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Яковлевка: выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, в 17.40 украинские войска в очередной раз обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По Горловке украинские войска выпустили в 17.35 пять снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230421/postavki-1866858956.html

https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869195429.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины