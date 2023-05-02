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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области
Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрывах в Черниговской области. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T23:39
2023-05-02T23:39
2023-05-02T23:40
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрывах в Черниговской области. Во вторник вечером сообщалось, что взрывы прогремели в Сумской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черниговская область
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в мире, черниговская область, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Украина, Сумская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области
Издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Черниговской области Украины