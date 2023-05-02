https://ria.ru/20230502/vzryvy-1869289977.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах на севере Украины - в Сумской области. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T22:55
2023-05-02T22:55
2023-05-02T22:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах на севере Украины - в Сумской области. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе звучит воздушная тревога, которая была объявлена в 21.51 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах на севере Украины — в Сумской области