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В ЛНР три человека подорвались на взрывных устройствах за сутки

В ЛНР три человека подорвались на взрывных устройствах за сутки - РИА Новости, 02.05.2023

В ЛНР три человека подорвались на взрывных устройствах за сутки

Три мирных жителя подорвались на взрывных устройствах за минувшие сутки в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T08:34

2023-05-02T08:34

2023-05-02T08:34

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

луганск

происшествия

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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Три мирных жителя подорвались на взрывных устройствах за минувшие сутки в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР. "Вследствие подрыва на противопехотной мине (1 мая на окраине Луганска – ред.) на берегу реки Северский Донец пострадали двое мужчин, с диагнозом травматическая ампутация стоп пострадавшие госпитализированы в Луганскую Республиканскую клиническую больницу", - сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, еще один мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве в районе поселка Донецкий. С минно-взрывными травмами и травматической ампутацией левой голени пострадавший был госпитализирован.

https://ria.ru/20230501/donbass-1868981161.html

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луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, луганск, происшествия