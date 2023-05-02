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В ЛНР три человека подорвались на взрывных устройствах за сутки - РИА Новости, 02.05.2023
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08:34 02.05.2023
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В ЛНР три человека подорвались на взрывных устройствах за сутки
В ЛНР три человека подорвались на взрывных устройствах за сутки - РИА Новости, 02.05.2023
В ЛНР три человека подорвались на взрывных устройствах за сутки
Три мирных жителя подорвались на взрывных устройствах за минувшие сутки в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T08:34
2023-05-02T08:34
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
луганск
происшествия
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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Три мирных жителя подорвались на взрывных устройствах за минувшие сутки в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР. "Вследствие подрыва на противопехотной мине (1 мая на окраине Луганска – ред.) на берегу реки Северский Донец пострадали двое мужчин, с диагнозом травматическая ампутация стоп пострадавшие госпитализированы в Луганскую Республиканскую клиническую больницу", - сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, еще один мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве в районе поселка Донецкий. С минно-взрывными травмами и травматической ампутацией левой голени пострадавший был госпитализирован.
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луганская народная республика
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луганская народная республика, луганск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Луганск, Происшествия
В ЛНР три человека подорвались на взрывных устройствах за сутки

В ЛНР за сутки три человека пострадали, подорвавшись на взрывных устройствах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Три мирных жителя подорвались на взрывных устройствах за минувшие сутки в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
"Вследствие подрыва на противопехотной мине (1 мая на окраине Луганска – ред.) на берегу реки Северский Донец пострадали двое мужчин, с диагнозом травматическая ампутация стоп пострадавшие госпитализированы в Луганскую Республиканскую клиническую больницу", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, еще один мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве в районе поселка Донецкий. С минно-взрывными травмами и травматической ампутацией левой голени пострадавший был госпитализирован.
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