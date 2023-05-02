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Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Запорожье - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Запорожье
Мощный взрыв прозвучал в городе Запорожье, в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги, сообщает во вторник издание... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:13
2023-05-02T16:13
2023-05-02T16:13
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мощный взрыв прозвучал в городе Запорожье, в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги, сообщает во вторник издание "Обозреватель". "В Запорожье около 15.30 раздался громкий взрыв. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. Ранее во вторник глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в городе прозвучала серия взрывов. Ранее воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Запорожье
"Обозреватель": в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел мощный взрыв
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости.
Мощный взрыв прозвучал в городе Запорожье, в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги, сообщает во вторник издание "Обозреватель
".
"В Запорожье около 15.30 раздался громкий взрыв. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.
Ранее во вторник глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в городе прозвучала серия взрывов.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.