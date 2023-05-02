https://ria.ru/20230502/vzryv-1869194302.html

Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Запорожье

Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Запорожье - РИА Новости, 02.05.2023

Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Запорожье

Мощный взрыв прозвучал в городе Запорожье, в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги, сообщает во вторник издание... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:13

2023-05-02T16:13

2023-05-02T16:13

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мощный взрыв прозвучал в городе Запорожье, в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги, сообщает во вторник издание "Обозреватель". "В Запорожье около 15.30 раздался громкий взрыв. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. Ранее во вторник глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в городе прозвучала серия взрывов. Ранее воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

запорожье

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожье, запорожская область