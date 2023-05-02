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Глава Свердловской области доложил о выплатах пострадавшим от пожаров

Глава Свердловской области доложил о выплатах пострадавшим от пожаров - РИА Новости, 02.05.2023

Глава Свердловской области доложил о выплатах пострадавшим от пожаров

Все пострадавшие от пожаров в Свердловской области получили выплаты на общую сумму 22 миллиона рублей, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава региона... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:24

2023-05-02T16:24

2023-05-02T16:48

свердловская область

евгений куйвашев

владимир путин

валерий горелых

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Все пострадавшие от пожаров в Свердловской области получили выплаты на общую сумму 22 миллиона рублей, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава региона Евгений Куйвашев.В результате крупных пожаров в Свердловской области на прошлой неделе сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли."Для ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий в Сосьве из резервного фонда правительства Свердловской области уже выделено 96 миллионов рублей, из них более 70 миллионов рублей направлено на оказание финансовой поддержки пострадавшим гражданам. Средства оперативно доведены до местных властей, которые организовали процесс выплат. На сегодняшний день в целом по всем пострадавшим территориям осуществлены 1008 выплат на сумму 22,5 миллиона рублей",- сказал Куйвашев в ходе совещания главы государства с членами правительства РФ.Глава региона добавил, что в общей сложности огнем были уничтожены 210 строений, в том числе 143 жилых дома. По его словам, на каждую пострадавшую семью составляется индивидуальный паспорт, в котором содержится информация о всех членах семьи, нанесенном ущербе, конкретных потребностях. Также в настоящее время оперативно восстанавливаются документы погорельцев, их банковские карты.Как ранее сообщал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, причиной пожара в Сосьве могли стать тлевшие опилки на территории лесоперерабатывающего предприятия.Начальнику местной пилорамы предъявлено обвинение по статье 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Другому фигуранту, 40-летнему специалисту по пожарной безопасности управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО, предъявлено обвинение по части 3 статьи 219 УК РФ и по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций). Оба мужчины арестованы по 26 июня.

https://ria.ru/20230427/pozhar-1868200896.html

https://ria.ru/20230427/pozhary-1868095232.html

свердловская область

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свердловская область, евгений куйвашев, владимир путин, валерий горелых