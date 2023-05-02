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Порядок выплат части прибыли "недружественных" компаний уточнят

Порядок выплат части прибыли "недружественных" компаний уточнят - РИА Новости, 02.05.2023

Порядок выплат части прибыли "недружественных" компаний уточнят

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 мая уточнить порядок выплат части прибыли "недружественных" компаний при расширении ими инвестиций и... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T10:23

2023-05-02T10:23

2023-05-02T10:31

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 мая уточнить порядок выплат части прибыли "недружественных" компаний при расширении ими инвестиций и производства в РФ, сообщается на сайте Кремля."Представить предложения по уточнению порядка выплаты части прибыли юридических лиц – резидентов их участникам, являющимся иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, или лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, в том числе при условии расширения резидентами объема производства в Российской Федерации, развития бизнеса, связанного с новыми технологиями, и инвестирования в экономику Российской Федерации", - говорится в сообщении.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок предоставления доклада - 20 мая 2023 года.

https://ria.ru/20230428/aktsii-1868492317.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин