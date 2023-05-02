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Блинкен сообщил, когда Украина начнет контрнаступление - РИА Новости, 02.05.2023
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21:34 02.05.2023 (обновлено: 23:07 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/vsu-1869282419.html
Блинкен сообщил, когда Украина начнет контрнаступление
Блинкен сообщил, когда Украина начнет контрнаступление - РИА Новости, 02.05.2023
Блинкен сообщил, когда Украина начнет контрнаступление
Украинская армия начнет контрнаступление в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Fox News. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T21:34
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политика
украина
сша
энтони блинкен
марк милли
россия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинская армия начнет контрнаступление в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Fox News.Ранее глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли предположил, что конфликт на Украине вряд ли завершится в 2023 году. По его мнению, достижение политических целей сторон будет сложной задачей.
https://ria.ru/20230502/udar-1869209583.html
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политика, украина, сша, энтони блинкен, марк милли, россия
Политика, Украина, США, Энтони Блинкен, Марк Милли, Россия
Блинкен сообщил, когда Украина начнет контрнаступление

Госсекретарь США Блинкен заявил о начале контрнаступления ВСУ в ближайшие недели

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинская армия начнет контрнаступление в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Fox News.
«
"Мы знаем, что украинцы обдумывают контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что при этом произойдет", — сказал дипломат.
Ранее глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли предположил, что конфликт на Украине вряд ли завершится в 2023 году. По его мнению, достижение политических целей сторон будет сложной задачей.
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ПолитикаУкраинаСШАЭнтони БлинкенМарк МиллиРоссия
 
 
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