https://ria.ru/20230502/vsu-1869282419.html

Блинкен сообщил, когда Украина начнет контрнаступление

Блинкен сообщил, когда Украина начнет контрнаступление - РИА Новости, 02.05.2023

Блинкен сообщил, когда Украина начнет контрнаступление

Украинская армия начнет контрнаступление в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Fox News. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T21:34

2023-05-02T21:34

2023-05-02T23:07

политика

украина

сша

энтони блинкен

марк милли

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832290747_0:180:2874:1797_1920x0_80_0_0_df05c147cbaabd8540a85f73e4cad56d.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинская армия начнет контрнаступление в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Fox News.Ранее глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли предположил, что конфликт на Украине вряд ли завершится в 2023 году. По его мнению, достижение политических целей сторон будет сложной задачей.

https://ria.ru/20230502/udar-1869209583.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, сша, энтони блинкен, марк милли, россия