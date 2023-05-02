https://ria.ru/20230502/vospitatel-1869240801.html

В Подмосковье проверят сообщения о воспитателе детсада, ударившем ребенка

В Подмосковье проверят сообщения о воспитателе детсада, ударившем ребенка - РИА Новости, 02.05.2023

В Подмосковье проверят сообщения о воспитателе детсада, ударившем ребенка

Подмосковные следователи и прокуроры проверяют информацию о том, что воспитатель частного детсада ударила маленькую девочку, сообщили в пресс-службах областных... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T18:30

2023-05-02T18:30

2023-05-02T18:30

дети

московская область (подмосковье)

люберцы

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Подмосковные следователи и прокуроры проверяют информацию о том, что воспитатель частного детсада ударила маленькую девочку, сообщили в пресс-службах областных главка СК РФ и прокуратуры. По данным ведомств, воспитатель детского сада в Люберцах нанесла телесные повреждения девочке 2020 года рождения. Причины и степень вреда пока неизвестны. "В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в подмосковном главке СК. Областная прокуратура также начала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей, по результатам которой будут приняты исчерпывающие меры.

https://ria.ru/20230502/sud-1869210537.html

московская область (подмосковье)

люберцы

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дети, московская область (подмосковье), люберцы, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)