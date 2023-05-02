https://ria.ru/20230502/vospitatel-1869240801.html
В Подмосковье проверят сообщения о воспитателе детсада, ударившем ребенка
В Подмосковье проверят сообщения о воспитателе детсада, ударившем ребенка - РИА Новости, 02.05.2023
В Подмосковье проверят сообщения о воспитателе детсада, ударившем ребенка
Подмосковные следователи и прокуроры проверяют информацию о том, что воспитатель частного детсада ударила маленькую девочку, сообщили в пресс-службах областных... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:30
2023-05-02T18:30
2023-05-02T18:30
дети
московская область (подмосковье)
люберцы
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Подмосковные следователи и прокуроры проверяют информацию о том, что воспитатель частного детсада ударила маленькую девочку, сообщили в пресс-службах областных главка СК РФ и прокуратуры. По данным ведомств, воспитатель детского сада в Люберцах нанесла телесные повреждения девочке 2020 года рождения. Причины и степень вреда пока неизвестны. "В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в подмосковном главке СК. Областная прокуратура также начала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей, по результатам которой будут приняты исчерпывающие меры.
https://ria.ru/20230502/sud-1869210537.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дети, московская область (подмосковье), люберцы, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Дети, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье проверят сообщения о воспитателе детсада, ударившем ребенка
СК и прокуратура Подмосковья проверят сообщения о воспитателе детсада, ударившем девочку