https://ria.ru/20230502/voronezh-1869094071.html

Власти Воронежа попросили жителей сообщать об увиденных беспилотниках

Власти Воронежа попросили жителей сообщать об увиденных беспилотниках - РИА Новости, 02.05.2023

Власти Воронежа попросили жителей сообщать об увиденных беспилотниках

Мэрия Воронежа обратилась к горожанам с просьбой сообщать об обнаруженных беспилотниках в небе или на земле в экстренные службы. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T11:27

2023-05-02T11:27

2023-05-02T11:27

россия

воронеж

воронежская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 2 мая - РИА Новости. Мэрия Воронежа обратилась к горожанам с просьбой сообщать об обнаруженных беспилотниках в небе или на земле в экстренные службы. Полеты беспилотников гражданского назначения в Воронежской области запрещены до отмены в регионе режима среднего уровня реагирования, введенного 19 октября 2022 года. "В целях информирования жителей сообщаем, что в случае визуального обнаружения беспилотного летательного аппарата ("квадрокоптер", "дрон") в воздушном пространстве либо на земле убедительная просьба сообщать об этом любыми доступными средствами по телефону "112" или в дежурные службы территориальных подразделений МВД и ФСБ России по Воронежской области", - говорится в релизе. Власти просят указывать в сообщениях место и время обнаружения беспилотника, какие объекты расположены в том районе (многоэтажные дома, школы и прочее), описание типа летательного аппарата и направление его полета. Также при обращении необходимо указать свои данные и телефон для связи. "После передачи информации необходимо: находиться на связи по указанному в своем сообщении телефону; по возможности, с безопасного расстояния сохранять визуальный контакт с БПЛА, не пытаясь приблизиться к нему (его пилоту, оператору), в том числе при снижении или приземлении БПЛА", - информирует мэрия. По возможности нужно сделать фото или видео беспилотника и управляющего им оператора - для последующей передачи в правоохранительные органы. "В случае получения от дежурных служб ГУМВД России и УФСБ России по Воронежской области дополнительных указаний (рекомендаций) действовать в соответствии с ними", - добавили в мэрии. При этом городские власти отмечают, что обстановка в регионе и городе остается "спокойной и управляемой".

https://ria.ru/20230501/bespilotnik-1869005147.html

https://ria.ru/20230424/bespilotnik-1867441273.html

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Дарья Буймова

россия, воронеж, воронежская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность