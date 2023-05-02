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Власти Воронежа попросили жителей сообщать об увиденных беспилотниках - РИА Новости, 02.05.2023
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11:27 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/voronezh-1869094071.html
Власти Воронежа попросили жителей сообщать об увиденных беспилотниках
Власти Воронежа попросили жителей сообщать об увиденных беспилотниках - РИА Новости, 02.05.2023
Власти Воронежа попросили жителей сообщать об увиденных беспилотниках
Мэрия Воронежа обратилась к горожанам с просьбой сообщать об обнаруженных беспилотниках в небе или на земле в экстренные службы. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:27
2023-05-02T11:27
россия
воронеж
воронежская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 2 мая - РИА Новости. Мэрия Воронежа обратилась к горожанам с просьбой сообщать об обнаруженных беспилотниках в небе или на земле в экстренные службы. Полеты беспилотников гражданского назначения в Воронежской области запрещены до отмены в регионе режима среднего уровня реагирования, введенного 19 октября 2022 года. "В целях информирования жителей сообщаем, что в случае визуального обнаружения беспилотного летательного аппарата ("квадрокоптер", "дрон") в воздушном пространстве либо на земле убедительная просьба сообщать об этом любыми доступными средствами по телефону "112" или в дежурные службы территориальных подразделений МВД и ФСБ России по Воронежской области", - говорится в релизе. Власти просят указывать в сообщениях место и время обнаружения беспилотника, какие объекты расположены в том районе (многоэтажные дома, школы и прочее), описание типа летательного аппарата и направление его полета. Также при обращении необходимо указать свои данные и телефон для связи. "После передачи информации необходимо: находиться на связи по указанному в своем сообщении телефону; по возможности, с безопасного расстояния сохранять визуальный контакт с БПЛА, не пытаясь приблизиться к нему (его пилоту, оператору), в том числе при снижении или приземлении БПЛА", - информирует мэрия. По возможности нужно сделать фото или видео беспилотника и управляющего им оператора - для последующей передачи в правоохранительные органы. "В случае получения от дежурных служб ГУМВД России и УФСБ России по Воронежской области дополнительных указаний (рекомендаций) действовать в соответствии с ними", - добавили в мэрии. При этом городские власти отмечают, что обстановка в регионе и городе остается "спокойной и управляемой".
https://ria.ru/20230501/bespilotnik-1869005147.html
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россия
воронеж
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россия, воронеж, воронежская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Воронеж, Воронежская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Власти Воронежа попросили жителей сообщать об увиденных беспилотниках

Воронежцев попросили сообщать об обнаруженных в небе или на земле беспилотниках

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Вид на город Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 2 мая - РИА Новости. Мэрия Воронежа обратилась к горожанам с просьбой сообщать об обнаруженных беспилотниках в небе или на земле в экстренные службы.
Полеты беспилотников гражданского назначения в Воронежской области запрещены до отмены в регионе режима среднего уровня реагирования, введенного 19 октября 2022 года.
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"В целях информирования жителей сообщаем, что в случае визуального обнаружения беспилотного летательного аппарата ("квадрокоптер", "дрон") в воздушном пространстве либо на земле убедительная просьба сообщать об этом любыми доступными средствами по телефону "112" или в дежурные службы территориальных подразделений МВД и ФСБ России по Воронежской области", - говорится в релизе.
Власти просят указывать в сообщениях место и время обнаружения беспилотника, какие объекты расположены в том районе (многоэтажные дома, школы и прочее), описание типа летательного аппарата и направление его полета. Также при обращении необходимо указать свои данные и телефон для связи.
"После передачи информации необходимо: находиться на связи по указанному в своем сообщении телефону; по возможности, с безопасного расстояния сохранять визуальный контакт с БПЛА, не пытаясь приблизиться к нему (его пилоту, оператору), в том числе при снижении или приземлении БПЛА", - информирует мэрия.
По возможности нужно сделать фото или видео беспилотника и управляющего им оператора - для последующей передачи в правоохранительные органы. "В случае получения от дежурных служб ГУМВД России и УФСБ России по Воронежской области дополнительных указаний (рекомендаций) действовать в соответствии с ними", - добавили в мэрии.
При этом городские власти отмечают, что обстановка в регионе и городе остается "спокойной и управляемой".
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