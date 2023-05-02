Предприятие по выпуску питьевой воды в Королеве расширит производство
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиПредприятие по выпуску питьевой воды в Королеве расширит производство
Предприятие по выпуску питьевой воды в Королеве расширит производство
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Предприятие по выпуску питьевой воды в подмосковном Королеве до конца 2023 года увеличит объемы производства на 30%, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"Проект предприятия "Королевская вода" с общим объемом инвестиций 400 миллионов рублей предполагает модернизацию действующего предприятия, в том числе ввод новой производственной линии. Его реализация позволит увеличить объем производимой продукции на 30%", – приводятся слова зампреда регионального правительства – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.
Как рассказали в ведомстве, на сегодняшний день уже смонтирована новая линия производства, которая позволит ежечасно выпускать до 20 тысяч минеральной и питьевой воды в час. Кроме того, до конца года будет запущена еще одна линия по производству питьевой воды в канистрах по 10 литров, что позволит нарастить объемы данной продукции в два раза.
"Проект предприятия "Королевская вода" с общим объемом инвестиций 400 миллионов рублей предполагает модернизацию действующего предприятия, в том числе ввод новой производственной линии. Его реализация позволит увеличить объем производимой продукции на 30%", – приводятся слова зампреда регионального правительства – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.
Как рассказали в ведомстве, на сегодняшний день уже смонтирована новая линия производства, которая позволит ежечасно выпускать до 20 тысяч минеральной и питьевой воды в час. Кроме того, до конца года будет запущена еще одна линия по производству питьевой воды в канистрах по 10 литров, что позволит нарастить объемы данной продукции в два раза.