https://ria.ru/20230502/voda-1869170271.html

Предприятие по выпуску питьевой воды в Королеве расширит производство

Предприятие по выпуску питьевой воды в Королеве расширит производство - РИА Новости, 02.05.2023

Предприятие по выпуску питьевой воды в Королеве расширит производство

Предприятие по выпуску питьевой воды в подмосковном Королеве до конца 2023 года увеличит объемы производства на 30%, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:02

2023-05-02T15:02

2023-05-02T15:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Предприятие по выпуску питьевой воды в подмосковном Королеве до конца 2023 года увеличит объемы производства на 30%, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона."Проект предприятия "Королевская вода" с общим объемом инвестиций 400 миллионов рублей предполагает модернизацию действующего предприятия, в том числе ввод новой производственной линии. Его реализация позволит увеличить объем производимой продукции на 30%", – приводятся слова зампреда регионального правительства – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.Как рассказали в ведомстве, на сегодняшний день уже смонтирована новая линия производства, которая позволит ежечасно выпускать до 20 тысяч минеральной и питьевой воды в час. Кроме того, до конца года будет запущена еще одна линия по производству питьевой воды в канистрах по 10 литров, что позволит нарастить объемы данной продукции в два раза.

https://ria.ru/20230418/podmoskove-1866011760.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)