https://ria.ru/20230502/vatikan-1869166375.html

В Кремле заявили, что не знают о миссии Ватикана с мирным планом по Украине

В Кремле заявили, что не знают о миссии Ватикана с мирным планом по Украине - РИА Новости, 02.05.2023

В Кремле заявили, что не знают о миссии Ватикана с мирным планом по Украине

Кремлю ничего не известно о миссии Ватикана по содействию урегулированию украинского кризиса, о которой в воскресенье объявил журналистам папа Римский Франциск, РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:40

2023-05-02T14:40

2023-05-02T14:42

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украина

ватикан

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дмитрий песков

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Кремлю ничего не известно о миссии Ватикана по содействию урегулированию украинского кризиса, о которой в воскресенье объявил журналистам папа Римский Франциск, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет. Ничего не известно", - сказал он журналистам на вопрос, известно ли что-то в Кремле об этой миссии.В воскресенье, возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. По его словам, "пока она не публична", и рассказать о ней можно будет лишь позже, "когда она станет публичной".

https://ria.ru/20230502/vyvod-1869041798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, ватикан, россия, дмитрий песков