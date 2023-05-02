https://ria.ru/20230502/vatikan-1869166375.html
В Кремле заявили, что не знают о миссии Ватикана с мирным планом по Украине
В Кремле заявили, что не знают о миссии Ватикана с мирным планом по Украине - РИА Новости, 02.05.2023
В Кремле заявили, что не знают о миссии Ватикана с мирным планом по Украине
Кремлю ничего не известно о миссии Ватикана по содействию урегулированию украинского кризиса, о которой в воскресенье объявил журналистам папа Римский Франциск, РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:40
2023-05-02T14:40
2023-05-02T14:42
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ватикан
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дмитрий песков
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Кремлю ничего не известно о миссии Ватикана по содействию урегулированию украинского кризиса, о которой в воскресенье объявил журналистам папа Римский Франциск, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет. Ничего не известно", - сказал он журналистам на вопрос, известно ли что-то в Кремле об этой миссии.В воскресенье, возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. По его словам, "пока она не публична", и рассказать о ней можно будет лишь позже, "когда она станет публичной".
https://ria.ru/20230502/vyvod-1869041798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ватикан, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Ватикан, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что не знают о миссии Ватикана с мирным планом по Украине
Песков: в Кремле не знают о миссии Ватикана с мирным планом по Украине