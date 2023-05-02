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В Кремле заявили, что не знают о миссии Ватикана с мирным планом по Украине - РИА Новости, 02.05.2023
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14:40 02.05.2023 (обновлено: 14:42 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/vatikan-1869166375.html
В Кремле заявили, что не знают о миссии Ватикана с мирным планом по Украине
В Кремле заявили, что не знают о миссии Ватикана с мирным планом по Украине - РИА Новости, 02.05.2023
В Кремле заявили, что не знают о миссии Ватикана с мирным планом по Украине
Кремлю ничего не известно о миссии Ватикана по содействию урегулированию украинского кризиса, о которой в воскресенье объявил журналистам папа Римский Франциск, РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:40
2023-05-02T14:42
в мире
украина
ватикан
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Кремлю ничего не известно о миссии Ватикана по содействию урегулированию украинского кризиса, о которой в воскресенье объявил журналистам папа Римский Франциск, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет. Ничего не известно", - сказал он журналистам на вопрос, известно ли что-то в Кремле об этой миссии.В воскресенье, возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. По его словам, "пока она не публична", и рассказать о ней можно будет лишь позже, "когда она станет публичной".
https://ria.ru/20230502/vyvod-1869041798.html
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в мире, украина, ватикан, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Ватикан, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что не знают о миссии Ватикана с мирным планом по Украине

Песков: в Кремле не знают о миссии Ватикана с мирным планом по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Кремлю ничего не известно о миссии Ватикана по содействию урегулированию украинского кризиса, о которой в воскресенье объявил журналистам папа Римский Франциск, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет. Ничего не известно", - сказал он журналистам на вопрос, известно ли что-то в Кремле об этой миссии.
В воскресенье, возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. По его словам, "пока она не публична", и рассказать о ней можно будет лишь позже, "когда она станет публичной".
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