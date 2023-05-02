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Пьяный житель Кубани катался по станице в ванне на колесах - РИА Новости, 02.05.2023
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11:49 02.05.2023 (обновлено: 11:54 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/vanna-1869102709.html
Пьяный житель Кубани катался по станице в ванне на колесах
Пьяный житель Кубани катался по станице в ванне на колесах - РИА Новости, 02.05.2023
Пьяный житель Кубани катался по станице в ванне на колесах
Нетрезвый водитель передвигался по кубанской станице в ванне на колесах, его отстранили от управления, а транспортное средство изъяли, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:49
2023-05-02T11:54
происшествия
авто
краснодарский край
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Нетрезвый водитель передвигался по кубанской станице в ванне на колесах, его отстранили от управления, а транспортное средство изъяли, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края. Отмечается, что в понедельник в станице Кугоейской сотрудники ДПС остановили водителя "необычного транспортного средства" - ванной на колесах, к которой были приварены двигатель и другие детали от скутера Suzuki. "Инспекторы ДПС исключили из участия в дорожном движении водителя самодельного средства передвижения в алкогольном опьянении... У водителя отсутствовало право управления ТС (транспортного средства - ред.) и имелись признаки опьянения, а именно: запах алкоголя изо рта и нарушение речи", - говорится в сообщении. Инспекторы составили на мужчину административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221203/dtp-1836152368.html
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происшествия, авто, краснодарский край, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Пьяный житель Кубани катался по станице в ванне на колесах

На Кубани пьяный мужчина катался по станице Кугоейской в ванне на колесах

Житель Кубани в ванне на колесах. Кадр видео
Житель Кубани в ванне на колесах. Кадр видео
Житель Кубани в ванне на колесах. Кадр видео
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КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Нетрезвый водитель передвигался по кубанской станице в ванне на колесах, его отстранили от управления, а транспортное средство изъяли, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края.
Отмечается, что в понедельник в станице Кугоейской сотрудники ДПС остановили водителя "необычного транспортного средства" - ванной на колесах, к которой были приварены двигатель и другие детали от скутера Suzuki.
"Инспекторы ДПС исключили из участия в дорожном движении водителя самодельного средства передвижения в алкогольном опьянении... У водителя отсутствовало право управления ТС (транспортного средства - ред.) и имелись признаки опьянения, а именно: запах алкоголя изо рта и нарушение речи", - говорится в сообщении.
Инспекторы составили на мужчину административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку, заключили в пресс-службе.
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ПроисшествияАвтоКраснодарский крайРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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