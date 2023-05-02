https://ria.ru/20230502/vanna-1869102709.html

Пьяный житель Кубани катался по станице в ванне на колесах

Пьяный житель Кубани катался по станице в ванне на колесах - РИА Новости, 02.05.2023

Пьяный житель Кубани катался по станице в ванне на колесах

Нетрезвый водитель передвигался по кубанской станице в ванне на колесах, его отстранили от управления, а транспортное средство изъяли, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T11:49

2023-05-02T11:49

2023-05-02T11:54

происшествия

авто

краснодарский край

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Нетрезвый водитель передвигался по кубанской станице в ванне на колесах, его отстранили от управления, а транспортное средство изъяли, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края. Отмечается, что в понедельник в станице Кугоейской сотрудники ДПС остановили водителя "необычного транспортного средства" - ванной на колесах, к которой были приварены двигатель и другие детали от скутера Suzuki. "Инспекторы ДПС исключили из участия в дорожном движении водителя самодельного средства передвижения в алкогольном опьянении... У водителя отсутствовало право управления ТС (транспортного средства - ред.) и имелись признаки опьянения, а именно: запах алкоголя изо рта и нарушение речи", - говорится в сообщении. Инспекторы составили на мужчину административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221203/dtp-1836152368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, краснодарский край, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)