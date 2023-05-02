https://ria.ru/20230502/ukraina-1869247675.html

Источник прокомментировал введение в оборот на Украине термина "рашизм"

Источник прокомментировал введение в оборот на Украине термина "рашизм" - РИА Новости, 02.05.2023

Источник прокомментировал введение в оборот на Украине термина "рашизм"

Источник РИА Новости в Москве, комментируя введение в документальное обращение выдуманного Киевом термина "рашизм", заявил, что это проявление бессильной злобы, РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T18:41

2023-05-02T18:41

2023-05-02T18:41

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

алексей гончаренко

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Источник РИА Новости в Москве, комментируя введение в документальное обращение выдуманного Киевом термина "рашизм", заявил, что это проявление бессильной злобы, агрессивной русофобии. Он напомнил, что украинские и западные политтехнологи не в первый раз придумывают антироссийские клише, похожие на известные негативные термины. "Украинские и западные политтехнологи не в первый раз придумывают антироссийские клише, созвучные известным негативным терминам. Holodomor в написании латиницей должен был вызывать ассоциации с Холокостом. Теперь придумали "рашизм", созвучный фашизму", - рассказал он. "Это не что иное, как проявление бессильной злобы и агрессивной русофобии", - заключил источник. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что во вторник Верховная рада официально ввела в документальное обращение выдуманный в Киеве термин "рашизм", назвав его государственной идеологией России и призвала все страны его осудить. Соответствующее заявление поддержали 281 депутат. В заявлении, опубликованном на сайте Верховной рады, говорится, что под "рашизмом" подразумевается "новая разновидность тоталитарной идеологии и практики, лежащего в основе режима, сформировавшегося в Российской Федерации". Среди перечисленных "признаков рашизма " указаны, в частности, распространение русского языка и культуры, Русской православной церкви, российских СМИ. Как сообщил 14 марта на заседании СБ ООН исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, в Верховной раде подан проект заявления парламента, которым предлагается официально называть "рашизмом" существующее в России политическое устройство и его идеологию. Вышинский привел это как один из примеров проявления русофобии. Во время выступления в СБ ООН Вышинский заявил, что эта ложь по отношению к русским должна вызвать не только на Украине, но и в других странах откровенную неприязнь и ненависть к России и русским и стать инструментом пробуждения и формирования русофобии.

https://ria.ru/20220816/istoriya-1810105836.html

https://ria.ru/20220523/rusofobiya-1790233732.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, алексей гончаренко, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр