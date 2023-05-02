https://ria.ru/20230502/ukraina-1869247675.html
Источник прокомментировал введение в оборот на Украине термина "рашизм"
Источник прокомментировал введение в оборот на Украине термина "рашизм" - РИА Новости, 02.05.2023
Источник прокомментировал введение в оборот на Украине термина "рашизм"
Источник РИА Новости в Москве, комментируя введение в документальное обращение выдуманного Киевом термина "рашизм", заявил, что это проявление бессильной злобы, РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:41
2023-05-02T18:41
2023-05-02T18:41
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
алексей гончаренко
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Источник РИА Новости в Москве, комментируя введение в документальное обращение выдуманного Киевом термина "рашизм", заявил, что это проявление бессильной злобы, агрессивной русофобии. Он напомнил, что украинские и западные политтехнологи не в первый раз придумывают антироссийские клише, похожие на известные негативные термины. "Украинские и западные политтехнологи не в первый раз придумывают антироссийские клише, созвучные известным негативным терминам. Holodomor в написании латиницей должен был вызывать ассоциации с Холокостом. Теперь придумали "рашизм", созвучный фашизму", - рассказал он. "Это не что иное, как проявление бессильной злобы и агрессивной русофобии", - заключил источник. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что во вторник Верховная рада официально ввела в документальное обращение выдуманный в Киеве термин "рашизм", назвав его государственной идеологией России и призвала все страны его осудить. Соответствующее заявление поддержали 281 депутат. В заявлении, опубликованном на сайте Верховной рады, говорится, что под "рашизмом" подразумевается "новая разновидность тоталитарной идеологии и практики, лежащего в основе режима, сформировавшегося в Российской Федерации". Среди перечисленных "признаков рашизма " указаны, в частности, распространение русского языка и культуры, Русской православной церкви, российских СМИ. Как сообщил 14 марта на заседании СБ ООН исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, в Верховной раде подан проект заявления парламента, которым предлагается официально называть "рашизмом" существующее в России политическое устройство и его идеологию. Вышинский привел это как один из примеров проявления русофобии. Во время выступления в СБ ООН Вышинский заявил, что эта ложь по отношению к русским должна вызвать не только на Украине, но и в других странах откровенную неприязнь и ненависть к России и русским и стать инструментом пробуждения и формирования русофобии.
https://ria.ru/20220816/istoriya-1810105836.html
https://ria.ru/20220523/rusofobiya-1790233732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, алексей гончаренко, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Источник прокомментировал введение в оборот на Украине термина "рашизм"
Источник назвал введение в оборот термина "рашизм" проявлением бессильной злобы Украины
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Источник РИА Новости в Москве, комментируя введение в документальное обращение выдуманного Киевом термина "рашизм", заявил, что это проявление бессильной злобы, агрессивной русофобии. Он напомнил, что украинские и западные политтехнологи не в первый раз придумывают антироссийские клише, похожие на известные негативные термины.
"Украинские и западные политтехнологи не в первый раз придумывают антироссийские клише, созвучные известным негативным терминам. Holodomor в написании латиницей должен был вызывать ассоциации с Холокостом. Теперь придумали "рашизм", созвучный фашизму", - рассказал он. "Это не что иное, как проявление бессильной злобы и агрессивной русофобии", - заключил источник.
На Украине внесли изменения в школьную программу по истории
Украинский парламентарий Алексей Гончаренко
сообщил, что во вторник Верховная рада
официально ввела в документальное обращение выдуманный в Киеве термин "рашизм", назвав его государственной идеологией России
и призвала все страны его осудить. Соответствующее заявление поддержали 281 депутат.
В заявлении, опубликованном на сайте Верховной рады, говорится, что под "рашизмом" подразумевается "новая разновидность тоталитарной идеологии и практики, лежащего в основе режима, сформировавшегося в Российской Федерации". Среди перечисленных "признаков рашизма " указаны, в частности, распространение русского языка и культуры, Русской православной церкви
, российских СМИ.
Как сообщил 14 марта на заседании СБ ООН
исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский
, в Верховной раде подан проект заявления парламента, которым предлагается официально называть "рашизмом" существующее в России политическое устройство и его идеологию. Вышинский привел это как один из примеров проявления русофобии.
Во время выступления в СБ ООН Вышинский заявил, что эта ложь по отношению к русским должна вызвать не только на Украине, но и в других странах откровенную неприязнь и ненависть к России и русским и стать инструментом пробуждения и формирования русофобии.
Мэр Львова назвал русофобию на Украине недостаточной