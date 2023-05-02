https://ria.ru/20230502/ukraina-1869225883.html

В Раде официально ввели в документооборот термин "рашизм"

В Раде официально ввели в документооборот термин "рашизм" - РИА Новости, 02.05.2023

В Раде официально ввели в документооборот термин "рашизм"

Украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что во вторник Верховная рада официально ввела в документальное обращение выдуманный в Киеве термин... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:49

2023-05-02T17:49

2023-05-02T17:49

специальная военная операция на украине

россия

украина

алексей гончаренко

верховная рада украины

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что во вторник Верховная рада официально ввела в документальное обращение выдуманный в Киеве термин "рашизм", назвав его государственной идеологией России и призвала все страны его осудить. "Верховная рада официально признала "рашизм" государственной идеологией России и призвала ООН, ЕС, правительства демократических стран поддержать осуждение политики "рашизма", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале. Соответствующее заявление поддержал 281 депутат. В заявлении, опубликованном на сайте Верховной рады, говорится, что под "рашизмом" подразумевается "новая разновидность тоталитарной идеологии и практики, лежащего в основе режима, сформировавшегося в Российской Федерации". Среди перечисленных "признаков рашизма" указаны, в частности, распространение русского языка и культуры, Русской православной церкви, российских СМИ. Как сообщил 14 марта на заседании СБ ООН исполнительный директор медиагруппы "Россия cегодня" Кирилл Вышинский, в Верховной раде подан проект заявления парламента, которым предлагается официально называть "рашизмом" существующее в России политическое устройство и его идеологию. Вышинский привел это как один из примеров проявления русофобии. Во время выступления в СБ ООН Вышинский заявил, что эта ложь по отношению к русским должна вызвать не только на Украине, но и в других странах откровенную неприязнь и ненависть к России и русским и стать инструментом пробуждения и формирования русофобии.

https://ria.ru/20220816/istoriya-1810105836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины, в мире, ситуация в днр и лнр