https://ria.ru/20230502/ukraina-1869225883.html
В Раде официально ввели в документооборот термин "рашизм"
В Раде официально ввели в документооборот термин "рашизм" - РИА Новости, 02.05.2023
В Раде официально ввели в документооборот термин "рашизм"
Украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что во вторник Верховная рада официально ввела в документальное обращение выдуманный в Киеве термин... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:49
2023-05-02T17:49
2023-05-02T17:49
специальная военная операция на украине
россия
украина
алексей гончаренко
верховная рада украины
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что во вторник Верховная рада официально ввела в документальное обращение выдуманный в Киеве термин "рашизм", назвав его государственной идеологией России и призвала все страны его осудить. "Верховная рада официально признала "рашизм" государственной идеологией России и призвала ООН, ЕС, правительства демократических стран поддержать осуждение политики "рашизма", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале. Соответствующее заявление поддержал 281 депутат. В заявлении, опубликованном на сайте Верховной рады, говорится, что под "рашизмом" подразумевается "новая разновидность тоталитарной идеологии и практики, лежащего в основе режима, сформировавшегося в Российской Федерации". Среди перечисленных "признаков рашизма" указаны, в частности, распространение русского языка и культуры, Русской православной церкви, российских СМИ. Как сообщил 14 марта на заседании СБ ООН исполнительный директор медиагруппы "Россия cегодня" Кирилл Вышинский, в Верховной раде подан проект заявления парламента, которым предлагается официально называть "рашизмом" существующее в России политическое устройство и его идеологию. Вышинский привел это как один из примеров проявления русофобии. Во время выступления в СБ ООН Вышинский заявил, что эта ложь по отношению к русским должна вызвать не только на Украине, но и в других странах откровенную неприязнь и ненависть к России и русским и стать инструментом пробуждения и формирования русофобии.
https://ria.ru/20220816/istoriya-1810105836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде официально ввели в документооборот термин "рашизм"
Депутат Гончаренко заявил о вводе в украинский документооборот понятия "рашизм"