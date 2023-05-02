https://ria.ru/20230502/ukraina-1869188519.html

На Украине продлили сроки военного положения и мобилизации

На Украине продлили сроки военного положения и мобилизации - РИА Новости, 02.05.2023

На Украине продлили сроки военного положения и мобилизации

Верховная рада Украины приняла законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:53

2023-05-02T15:53

2023-05-02T16:07

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.Днем ранее соответствующие документы были внесены в украинский парламент Владимиром Зеленским."Парламент продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации. Срок действия военного положения на Украине продлевается с 5.30 20 мая 2023 года сроком на 90 дней, то есть до 18 августа 2023 года", - написал Железняк в своем телеграм-канале.В феврале действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине было продлено до 19 мая.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте кроме тех, где это запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20230502/udar-1869188289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, верховная рада украины, в мире