https://ria.ru/20230502/ukraina-1869188519.html
На Украине продлили сроки военного положения и мобилизации
На Украине продлили сроки военного положения и мобилизации - РИА Новости, 02.05.2023
На Украине продлили сроки военного положения и мобилизации
Верховная рада Украины приняла законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:53
2023-05-02T15:53
2023-05-02T16:07
специальная военная операция на украине
украина
верховная рада украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867780988_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_608b4dd7eb276d7dedf55fff767f6235.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.Днем ранее соответствующие документы были внесены в украинский парламент Владимиром Зеленским."Парламент продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации. Срок действия военного положения на Украине продлевается с 5.30 20 мая 2023 года сроком на 90 дней, то есть до 18 августа 2023 года", - написал Железняк в своем телеграм-канале.В феврале действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине было продлено до 19 мая.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте кроме тех, где это запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230502/udar-1869188289.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867780988_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef11a6de89292c09ac4fa24d595173f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Верховная Рада Украины, В мире
На Украине продлили сроки военного положения и мобилизации
На Украине продлили сроки военного положения и мобилизации на 90 дней
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости.
Верховная рада Украины приняла законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней, сообщил
депутат парламента Ярослав Железняк.
Днем ранее соответствующие документы были внесены в украинский парламент Владимиром Зеленским
.
"Парламент продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации. Срок действия военного положения на Украине продлевается с 5.30 20 мая 2023 года сроком на 90 дней, то есть до 18 августа 2023 года", - написал Железняк в своем телеграм-канале.
В феврале действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине было продлено до 19 мая.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте кроме тех, где это запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Британский разведчик рассказал, к чему привел мощный удар ВКС по Украине