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На Украине продлили сроки военного положения и мобилизации - РИА Новости, 02.05.2023
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15:53 02.05.2023 (обновлено: 16:07 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/ukraina-1869188519.html
На Украине продлили сроки военного положения и мобилизации
На Украине продлили сроки военного положения и мобилизации - РИА Новости, 02.05.2023
На Украине продлили сроки военного положения и мобилизации
Верховная рада Украины приняла законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:53
2023-05-02T16:07
специальная военная операция на украине
украина
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.Днем ранее соответствующие документы были внесены в украинский парламент Владимиром Зеленским."Парламент продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации. Срок действия военного положения на Украине продлевается с 5.30 20 мая 2023 года сроком на 90 дней, то есть до 18 августа 2023 года", - написал Железняк в своем телеграм-канале.В феврале действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине было продлено до 19 мая.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте кроме тех, где это запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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украина, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Верховная Рада Украины, В мире
На Украине продлили сроки военного положения и мобилизации

На Украине продлили сроки военного положения и мобилизации на 90 дней

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.
Днем ранее соответствующие документы были внесены в украинский парламент Владимиром Зеленским.
"Парламент продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации. Срок действия военного положения на Украине продлевается с 5.30 20 мая 2023 года сроком на 90 дней, то есть до 18 августа 2023 года", - написал Железняк в своем телеграм-канале.
В феврале действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине было продлено до 19 мая.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте кроме тех, где это запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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