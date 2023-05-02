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"Провал за провалом". В Киеве рассказали, когда США бросят Украину - РИА Новости, 02.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 02.05.2023 (обновлено: 16:04 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/ukraina-1869184604.html
"Провал за провалом". В Киеве рассказали, когда США бросят Украину
"Провал за провалом". В Киеве рассказали, когда США бросят Украину - РИА Новости, 02.05.2023
"Провал за провалом". В Киеве рассказали, когда США бросят Украину
В ближайшие месяцы Украина полностью потеряет военную и финансовую поддержку Соединенных Штатов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:40
2023-05-02T16:04
в мире
украина
киев
сша
олег соскин
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
леонид кучма
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В ближайшие месяцы Украина полностью потеряет военную и финансовую поддержку Соединенных Штатов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."США резко уходят с поля поддержки Украины. Еще месяц, два или три — и США не будут финансировать Украину и поставлять вооружение. Все будет как (экс-президент Дональд. — Прим. ред.) Трамп сказал", — утверждает эксперт.Как указал бывший советник, из-за финансовых проблем и все большей потери интереса американцев к поддержке Киева в скором времени президент Украины Владимир Зеленский лишится любой помощи со стороны Вашингтона. Он добавил, что отношение жителей США изменится в худшую сторону в случае неудачного контрнаступления или его отмены.Спикер палаты представителей Кевин Маккарти ранее утверждал, что не допустит продолжения практики "открытых чеков" для Украины, когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
https://ria.ru/20230502/ukraina-1869084960.html
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в мире, украина, киев, сша, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма
В мире, Украина, Киев, США, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, Леонид Кучма
"Провал за провалом". В Киеве рассказали, когда США бросят Украину

Экс-советник Кучмы Соскин: в ближайшие месяцы Украина полностью потеряет поддержку США

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУничтоженный канадский бронеавтомобиль Roshel Senator ВСУ в Артемовске
Уничтоженный канадский бронеавтомобиль Roshel Senator ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уничтоженный канадский бронеавтомобиль Roshel Senator ВСУ в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В ближайшие месяцы Украина полностью потеряет военную и финансовую поддержку Соединенных Штатов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"США резко уходят с поля поддержки Украины. Еще месяц, два или три — и США не будут финансировать Украину и поставлять вооружение. Все будет как (экс-президент Дональд. — Прим. ред.) Трамп сказал", — утверждает эксперт.
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Как указал бывший советник, из-за финансовых проблем и все большей потери интереса американцев к поддержке Киева в скором времени президент Украины Владимир Зеленский лишится любой помощи со стороны Вашингтона. Он добавил, что отношение жителей США изменится в худшую сторону в случае неудачного контрнаступления или его отмены.
«

"Провал за провалом", — посетовал Соскин.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти ранее утверждал, что не допустит продолжения практики "открытых чеков" для Украины, когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
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