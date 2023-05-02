https://ria.ru/20230502/ukraina-1869184604.html

"Провал за провалом". В Киеве рассказали, когда США бросят Украину

"Провал за провалом". В Киеве рассказали, когда США бросят Украину - РИА Новости, 02.05.2023

"Провал за провалом". В Киеве рассказали, когда США бросят Украину

В ближайшие месяцы Украина полностью потеряет военную и финансовую поддержку Соединенных Штатов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:40

2023-05-02T15:40

2023-05-02T16:04

в мире

украина

киев

сша

олег соскин

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

леонид кучма

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В ближайшие месяцы Украина полностью потеряет военную и финансовую поддержку Соединенных Штатов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."США резко уходят с поля поддержки Украины. Еще месяц, два или три — и США не будут финансировать Украину и поставлять вооружение. Все будет как (экс-президент Дональд. — Прим. ред.) Трамп сказал", — утверждает эксперт.Как указал бывший советник, из-за финансовых проблем и все большей потери интереса американцев к поддержке Киева в скором времени президент Украины Владимир Зеленский лишится любой помощи со стороны Вашингтона. Он добавил, что отношение жителей США изменится в худшую сторону в случае неудачного контрнаступления или его отмены.Спикер палаты представителей Кевин Маккарти ранее утверждал, что не допустит продолжения практики "открытых чеков" для Украины, когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.

https://ria.ru/20230502/ukraina-1869084960.html

https://ria.ru/20230501/zelenskiy-1869031004.html

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в мире, украина, киев, сша, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма