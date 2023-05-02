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ВСУ потеряли около 125 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 02.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:28 02.05.2023 (обновлено: 15:34 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/ukraina-1869181358.html
ВСУ потеряли около 125 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ потеряли около 125 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 02.05.2023
ВСУ потеряли около 125 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 125 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:28
2023-05-02T15:34
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 125 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской Народной Hеспублики, Новомлынск, Тимковка и Каменка Харьковской области. В районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское в ЛНР, Серебрянка и Григоровка в ДНР. "Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20. В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики поражен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - отметили в министерстве.
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ потеряли около 125 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли около 125 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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Военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 125 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской Народной Hеспублики, Новомлынск, Тимковка и Каменка Харьковской области. В районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское в ЛНР, Серебрянка и Григоровка в ДНР. "Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20. В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики поражен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - отметили в министерстве.
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