https://ria.ru/20230502/ukraina-1869181358.html

ВСУ потеряли около 125 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВСУ потеряли около 125 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 02.05.2023

ВСУ потеряли около 125 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 125 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:28

2023-05-02T15:28

2023-05-02T15:34

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 125 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской Народной Hеспублики, Новомлынск, Тимковка и Каменка Харьковской области. В районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское в ЛНР, Серебрянка и Григоровка в ДНР. "Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20. В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики поражен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20230502/ukraina-1869176143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, в мире