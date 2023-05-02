Кулеба заявил, что ложится и встает с мыслями о контрнаступлении
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ложится и встает с мыслями о контрнаступлении
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ложиться спать и встает с мыслями о контрнаступлении, а днем делает все, чтобы украинские военные получили от западных партнеров все для этого необходимое.
"Надо меньше говорить о контрнаступлении, больше работать над тем, чтобы он произошёл, мы это делаем на 120% ежедневно. Президент задал такой темп, что я ложусь спать с мыслями о контрнаступлении, просыпаюсь, днём занимаюсь, чтобы ВСУ получили от партнёров всё, что им нужно для контрнаступления", - сказал Кулеба в эфире украинской телепрограммы "Завтрак с 1+1".
Он отметил, что готовящееся контрнаступление может не стать решающим. По его словам, оно станет таким, если удастся выйти на границы от 1991 года. "Если мы этим контрнаступлением решим эту задачу, значит в конце скажем: это была решающая битва. Но, возможно, ещё одно контрнаступление нужно будет", - добавил Кулеба.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
МИД РФ ранее заявлял, что "за все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России, сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей".
Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.