"Им лучше сдаться". Британцы поставили крест на Украине
Читатели Daily Express предрекли Киеву капитуляцию из-за проблем ВСУ в Артемовске
© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express активно обсуждают заявление солдата ВСУ в Артемовске о нехватке боеприпасов.
"У нас недостаточно боеприпасов для нашего вооружения. Мы могли бы оказать большую поддержку нашим парням, которые там погибают", — цитирует слова украинского военного издание.
Пользователи портала посчитали, что нехватка боеприпасов означает ослабление поддержки Запада, без которой Украина не сможет пережить потерю Артемовска.
«
"Это начало конца для Украины. Они не смогут победить в этом конфликте", — написал Theabsolutetrut.
"Если это соотношение верно, то Украина испытывает не только нехватку оружия, но и нехватку людей. Им лучше сдаться, пока потеря Артемовска не сокрушила страну", — прокомментировал SP5.
"Дела у украинцев совсем плохи, видать, Запад уже перестает поддерживать Киев. Зеленскому придется сделать тяжелый выбор", — посчитал Regal.
"Весь этот ужас вызван ненавистью Зеленского к народу Донбасса (многие из которых его же собственный народ) и его ненасытной жадностью выпрашивать у Запада деньги и оружие для продажи на черном рынке, все ради собственной выгоды!" — пожаловался Nate.
«
"Сейчас это лишь вопрос времени, когда Киев будет вынужден капитулировать", — отметил Pete1951.
Первого мая основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы за понедельник продвинулись на расстояние до 120 метров на разных направлениях в Артемовске.