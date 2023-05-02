https://ria.ru/20230502/ukraina-1869084960.html

"Им лучше сдаться". Британцы поставили крест на Украине

"Им лучше сдаться". Британцы поставили крест на Украине - РИА Новости, 02.05.2023

"Им лучше сдаться". Британцы поставили крест на Украине

Читатели британского издания Daily Express активно обсуждают заявление солдата ВСУ в Артемовске о нехватке боеприпасов. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T10:59

2023-05-02T10:59

2023-05-02T14:51

в мире

украина

артемовск

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express активно обсуждают заявление солдата ВСУ в Артемовске о нехватке боеприпасов."У нас недостаточно боеприпасов для нашего вооружения. Мы могли бы оказать большую поддержку нашим парням, которые там погибают", — цитирует слова украинского военного издание.Пользователи портала посчитали, что нехватка боеприпасов означает ослабление поддержки Запада, без которой Украина не сможет пережить потерю Артемовска."Если это соотношение верно, то Украина испытывает не только нехватку оружия, но и нехватку людей. Им лучше сдаться, пока потеря Артемовска не сокрушила страну", — прокомментировал SP5."Дела у украинцев совсем плохи, видать, Запад уже перестает поддерживать Киев. Зеленскому придется сделать тяжелый выбор", — посчитал Regal."Весь этот ужас вызван ненавистью Зеленского к народу Донбасса (многие из которых его же собственный народ) и его ненасытной жадностью выпрашивать у Запада деньги и оружие для продажи на черном рынке, все ради собственной выгоды!" — пожаловался Nate.Первого мая основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы за понедельник продвинулись на расстояние до 120 метров на разных направлениях в Артемовске.

https://ria.ru/20230501/zelenskiy-1869031004.html

https://ria.ru/20230501/udar-1869018824.html

украина

артемовск

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в мире, украина, артемовск, киев, вооруженные силы украины