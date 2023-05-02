https://ria.ru/20230502/ukraina-1869080478.html

На Украине заработал единый реестр пропавших без вести

На Украине заработал единый реестр пропавших без вести - РИА Новости, 02.05.2023

На Украине заработал единый реестр пропавших без вести

На Украине заработал единый реестр пропавших без вести лиц, сообщили во вторник в министерстве реинтеграции страны. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T10:48

2023-05-02T10:48

2023-05-02T10:50

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. На Украине заработал единый реестр пропавших без вести лиц, сообщили во вторник в министерстве реинтеграции страны. "Заработал единый реестр пропавших без вести лиц. С сегодняшнего дня данные о пропавших будут вноситься в единый реестр пропавших без вести. Реестр разработан министерством внутренних дел совместно с уполномоченным по вопросам лиц, без вести пропавших, и другими ведомствами", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Также в сообщении отмечается, что в реестре будут собраны данные по поводу пропавших без вести лиц: ФИО, место и дата рождения, семейное положение, место проживания, территория, где пропал человек, обстоятельства и время исчезновения, приметы человека. Кроме того, в базе будет содержаться информация о наличии или отсутствии решения суда о признании человека без вести пропавшим или признании его умершим. По словам уполномоченного по вопросам лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах, Олега Котенко, наличие такого реестра будет содействовать более эффективной поисковой работе. Ранее Котенко заявил, что более семи тысяч украинских военных числятся без вести пропавшими. Ранее в министерстве реинтеграции Украины сообщили, что оборудование для отбора и хранения ДНК-материалов украинских военных для упрощения процесса идентификации уже закуплено, нужно наладить процесс отбора материала.

https://ria.ru/20230429/plennyy-1868635631.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр